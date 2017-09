Cabildo mantiene división, un cincuenta por ciento por bando Tras detención de regidor en el boletín girado por Seguridad Pública Municipal, un medio informaba que había sido afuera de su casa, lo cual fue falso. HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios Sumario: El divisionismo entre los integrantes de la asamblea continúa. A pesar de los problemas recientes, surgidos entre el edil perredista y el 50 por ciento de los regidores han hecho el compromiso de seguir trabajando por la población. Jaltocán, Hgo.- Los conflictos entre integrantes del Cabildo continúan, debido a las diferencias que han tenido algunos Regidores con el alcalde, Guillermo Amador Lara, lo cual cada vez se vuelve más complicado debido a las supuestas represalias que se les han aplicado, como la reciente detención de uno de ellos. El pasado miércoles se llevó a cabo la sesión de Cabildo, en la cual según se dio a conocer de manera extraoficial, se trataron diversos temas pero el principal fue la aplicación de los recursos durante el primer periodo de gobierno del alcalde, Guillermo Amador Lara, de acuerdo a lo conocido de manera oficial en el primer informe. Sin embargo, los conflictos no han cesado entre los regidores y el edil jaltocanense, quien según los mismos regidores contrarios al presidente perredista, han surgido debido a que no han estado de acuerdo en la forma en que se han aplicado los recursos, lo cual mantiene al 50 por ciento de los asambleístas en contra. Por ello, en la asamblea se trató uno de los temas que arreció el conflicto entre el edil y uno de los regidores, el representante del Partido Encuentro Social (PES), Alejandrino Medina Sagahon, quien fue detenido el mismo día del informe, el 15 de septiembre horas antes de que el edil diera el “Grito de Independencia”, tras de un supuesto reporte de que había apedreado un vehículo; sin embargo la detención fue minutos después, no hubo ningún testigo de dicha acción y fue a unos cuantos metros de la alcaldía aunque en el boletín girado por Seguridad Pública Municipal, un medio informaba que había sido afuera de su casa, lo cual fue falso. Esta situación género otro problema sin embargo los asambleístas se dieron la mano con el edil para seguir trabajando en beneficio de la población jaltocanense, mientras que las observaciones del recurso aplicado en las obras y acciones del primer año de gobierno se hicieron de manera oportuna. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Selección infantil del municipio sigue sumando triunfos Por: Rosa Ocejo Ángeles. COBAEH lleva a cabo colecta para damnificados de sismos Refuerzan acciones para prevenir enfermedades por zancudos Campos en abandono ante falta de equipo de chapoleo Pide reforzar medidas de higiene por altas temperaturas