Espejeando. Hay que decirlo y reconocerlo "Honor al que Honor Merece", tras los sismos registrados en México y Oaxaca, la gente se volcó a las calles para apoyar en las labores de rescate. El heroísmo se llama ciudadano común. Nadie les dio una orden, el sentido común de la solidaridad ante los derrumbes. Las incorporaciones de voluntarios fue natural, luego llegaron los expertos, dirigidos por las dependencias de rescate nacional y protección civil. ¿Cómo llegaron? En combi, caminando, en auto particular, o simplemente vecinos del lugar. Está ya saturado en la Ciudad de México los accesos para entregar ayuda de medicamentos, agua, alimentos fríos o preparados. Con aguas frescas, café, tortas, sandwiches, ropa, cobijas; o con el equipo que necesitaban los voluntarios, improvisados rescatistas: botas, cascos, guantes y chalecos para regalar. Palas, tapabocas, y mucho coraje por salvaguardar al hermano caído. Se integraron cadenas humanas que acarrean todo de mano en mano, gente de toda edad; mujeres y hombres de toda condición social, económica, educativa. Era difícil o ni pensarlo que algún político se arrimara a intentar ayudar, es sin duda un resquemor social que generaría reacción natural, fue preferible que en el confort de sus oficinas los políticos buscaran la forma de entrar, pero no pudieron, la sociedad no se los permitió. Más aun fue esa fuerza ciudadana, la que manda, la que puso y obligó a todos los institutos políticos a ceder que para el siguiente proceso electoral, se rasquen como puedan y esos millones de pesos anunciados por el INE para la propaganda electoral se vayan a la reconstrucción de México. A costa de sangre de los muertos y heridos de nuestros estados de Guerrero, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Puebla, México y Morelos, Andrés Manuel López Obrador vio la oportunidad electoral al más viejo estilo político, consideró un momento adecuado de sacar imagen pública, al proponer ceder el cincuenta por ciento de los recursos del INE del próximo proceso electoral, es decir su propuesta no se apreció de corazón, mas bien de conveniencia, por que ceder no era solo para apoyar sino para tomar a la sociedad de manera clientelar para adjudicarse votos. Esto puso a pensar a todos que era viable la propuesta y que alguien lo tenía que enfrentar, erróneamente salieron a contradecirse los que saben que los mecanismos legales no permiten esta propuesta de la manera como lo hizo y la intención era poner a patinar a las autoridades del INE, legisladores y ver reacciones políticas. Pero qué percepción se percibe de esto, porque efectivamente este instituto político que se dice el honesto, el transparente, no fue capaz de levantar la mano hace dos años que en tribuna el diputado federal del Partido Encuentro Social Alejandro González Murillo exhortó a que ni un peso se autorizara para el proceso electoral. Mire los oportunismos de nuestros políticos, si en realidad quieren las mejoras al país, no es en vísperas de lo electoral donde se debe de proponer estas cuestiones económicas que llevan más el interés clientelar personal, que humano. Es en el Congreso de la Unión es donde se resuelve esto, porque se pretende sorprender a la sociedad con posturas de buenos samaritanos, cuando se tocó en el Congreso sus legisladores federales de MORENA que obedecen a su líder moral, cerraron los ojos y así como que no entendieron en su momento que era una propuesta más que positiva, obligada.. Ahora el mecanismo en otro intento similar, lo presentó el PRI, en donde con una cantidad de doscientos cincuenta millones de pesos de los recursos anuales de prerrogativas que les asignan, es decir de los recursos seguros que ya tienen presupuestados se tomara ese dinero, que no es poca cosa lo que reciben. Más allá de eso y con toda razón las criticas se vinieron, porqué no entregar los mil doscientos millones de siguiente proceso electoral, porque no?, el PAN ya dijo cede todo su recurso y que ahora si dice que “le hicieron caso a la gente”, eso es una postura demagógica, en donde se aprecia a Ricardo Anaya del PAN, Alejandra Barrales del PRD y al dirigente de Movimiento Ciudadano hablado de algo más obligado por las circunstancias de competir electoralmente en un intento clientelar, que por un real ánimo de humanidad. Porque igual, mire, si hubieran querido todos atender, el mandato de la sociedad es la propuesta de que no más recursos a los partidos políticos. Es una propuesta ciudadana, no de hoy, y lo más lamentable es que se pongan a coincidir todos por una circunstancia tan lamentable, más obligados que por humanidad La fuerza ciudadana, que hoy es más que cualquier intento de algún interés político y con mucho sentido “No más dinero público a partidos…” se trata de algo viralizado que ha convencido, un hartazgo, no están solicitando que “donen” porque no es su dinero, ese recurso es del pueblo, pertenece a los impuestos de los ciudadanos honrados, los que cumplen con el pago de sus impuestos, así que en números se habla de mas siete mil millones de pesos que están ya destinado vía INE para sus campañas. El otro factor que la sociedad impulsa es que esos recursos para la reconstrucción por daños del sismo vaya transparente y focalizado, desde la creación de una herramienta legal, un instrumento no burocrático que pueda dar fe y legalidad de las formas de respuesta a cada afectado. En el terremoto de 1985 fue un factor que generó hombres de rescate "topos", la estrategia de enfrentar fenómenos naturales, esquemas e instrumentos legales que dieron origen a una más y mejor forma de estrategia para atender la prevención de este tipo de fenómenos y otros más. A 32 años de ese hecho, donde la sociedad no contaba con un elemento o herramienta donde se encadene su voz a reclamos sociales como ahora, como es el internet o las redes sociales, es decir hoy la imagen de nuestros políticos se ve vapuleada, por eso los del PAN PRD y MC dicen "atendimos a la sociedad", la demanda no es única, ha habido muchas demandas y porqué no han atendido a las anteriores, solo lo que les pega en su interés de tomar el control del gobierno.