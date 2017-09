Dos viviendas en vilo y calle colapsada dejó derrumbe en terreno de la departamental El lugar donde se edificará la tienda departamental Coppel sufrió un derrumbe, vecinos aseguran que se supone que cuentan con estudio previo del terreno. Protección Civil no apareció Xilitla, S.L.P.- Las fuertes lluvias que se han venido registrando en la zona provocaron el desgajamiento de una pate de terreno donde se llevan a cabo los trabajos de excavación para la construcción de la tienda trasnacional Coppel, provocando la vulnerabilidad de dos viviendas que se encuentran en la parte alta del cerro y en la que habitan dos familias. HUASTECA POTOSINA | Xilitla 0 Comentarios PIE DE FOTO 1A: En la parte alta, dos viviendas quedaron en vilo, debido a dos derrumbes registrados al interior del terreno donde se edificará la tienda departamental nacional. El primer derrumbe se registró la madrugada del pasado jueves y un segundo fue durante la media noche del domingo, y las autoridades de Protección Civil no se han hecho presentes para supervisar el sitio que se considera de alto riesgo, manifestaron los vecinos del lugar. Los habitantes del Cuarto Sector donde se ubicará la citada departamental, denunciaron lo anterior ante este medio y manifestaron su preocupación, ya que teme que si las lluvias continúan podría suceder una desgracia, ya que las dos viviendas se encuentran ubicadas en la parte alta quedando prácticamente en el filo del terreno desgajado, que fue donde se registró en hundimiento de la tierra. En la calle Cementerio que se ubica en la lateral de donde se llevan a cabo los trabajos de excavación se pudo observar que debido a las torrenciales lluvias que se han estado registrando y aunado a los trabajos que llevan a cabo las maquinas se colapsó parte de la calle. En el lugar fueron colocados conos y cinta para acordonar la zona que representa un grave riesgo tanto por los automovilistas que circulan por la zona como para los alumnos y madres de familia que diariamente caminan por el lugar para ir a los planteles educativos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Fox podría estar lavando dinero mediante práctica del “Fracking” Mano dura con expendedores de bebidas alcohólicas: DGM Ex tesorera del CCPS del CAM entregó cuentas a la nueva directiva Cuatro toneladas de víveres envía Xilitla a damnificados Drenaje inundó calle principal de Xilitlilla