Fox podría estar lavando dinero mediante práctica del “Fracking”

“Se habla de 3 mil 500 millones de dólares y no es posible que Fox, los tenga por lo que puede ser lavado de dinero y él sea el intermediario de empresas trasnacionales” señaló. Dijo tener conocimiento de casos de corrupción por parte de algunas empresas trasnacionales, pero que un ex presidente diga abiertamente que va a invertir y que se hable de cantidades como 3 mil 500 millones de dólares para venir a destruir el territorio en la Huasteca, eso sí es muy lamentables y triste porque la técnica de la fractura hidráulica es una destrucción terrible, manifestó Peña Zoto. Quien dijo, existe una interrogante respecto a el monto económico que Fox, presume invertirá, considerando que un ciudadano común no podría hacerlo, lo que atribuyó que podría ser lavado de dinero, porque ni cuando fue mandatario federal pudo haber tenido esa cantidad de recurso, señaló. En este mismo contexto, Rosa Ester Peña Zoto, dio a conocer que ya se está trabajando con los campesinos de todos los municipios de la región a fin de evitar que se permitan que se ejecuten los trabajos de perforación que vendrían a causar daños severos a los ríos, bosques y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y que por naturaleza le corresponde a los habitantes, por lo que de ningún a manera se permitirá que se continúe con los trabajos de perforación y se espera lograr la zona como libre de Fracking.