El día de ayer los panistas del municipio de Coxcatlán se quedaron con las ganas de hablar de frente con el dirigente del Partido Acción Nacional en el estado, el cual por tercera ocasión ha desairado a la militancia al anunciar que estaría presente en el municipio y solamente envió un representante en este caso, lo peor fue que quien se presentó fue su secretario particular, lo cual resta seriedad a los acuerdos y trabajos realizados en dicha reunión; y que decir del ex alcalde Omar Alberto Soni Bulos que en todo momento negó encontrarse apoyando a la aspirante a la presidencia municipal Iveth Vidales de Movimiento Ciudadano, que es lo que generó la molestia de militantes como Sergio Salazar González y Alvina de los mismos apellidos, quienes sin embargo se niegan a que la militante del Movimiento los represente pero tampoco apoyarán al Partido Acción Nacional ya que lo que buscan realmente es que su partido sea representado por su hermano Rogelio Salazar González, quien a su vez con tal de competir en las próximas elecciones se encuentra buscando el acercamiento con partidos de oposición como el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y Conciencia Popular, entre otros. En cuanto a desaires no solamente el Partido Acción Nacional fue plantado por su dirigente, sino también el Partido del Trabajo que este mismo domingo tuvo la toma de protesta de su comité sin la presencia del dirigente estatal José Belmarez, quien dio mayor importancia a las actividades que se desarrollaban en Ciudad Valles que a la toma de protesta de un comité que busca reintegrarse en el municipio coxcatlense. En Aquismón, los tiempos electorales serán propicios para comenzaron con los tironeos entre simpatizantes de los diferentes partidos que existen, tal es el caso de que en Santa Cruz Ejido, denuncian la existencia de una presunta contaminación en el arroyo del lugar, sin embargo esto no solamente se deriva de la contaminación que presuntamente se está originando por la construcción del sistema de drenaje, sino que esta obra fue bajada mediante las gestiones de los priistas de esta comunidad y que sin embargo generará mayores beneficios ya que precisamente tras la instalación de la planta tratadora se evitarán precisamente las contaminaciones de las aguas.