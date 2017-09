Apreciaciones Tal parece que lo ocurrido por los sismos que se han registrado en el país habrán de generar un retraso en el inicio del proceso electoral, ya que la sociedad se encuentra particularmente sensible hacia ese tema en este momento en que todo acto de campaña que pueda realizarse se percibe como una forma de desviar el recurso que bien puede destinarse a la reconstrucción de los espacios devastados así como la ayuda humanitaria. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Y luego de que el propio gobernador decidiera suspender la ceremonia de entrega de su segundo informe de gobierno, se ha visto emulado en municipios como Tamazunchale, en donde de igual manera se entregó el informe por escrito a los miembros del cabildo tratando de reducir el gasto al mínimo. Quien también ha decidido tomar una decisión similar es la diputada local Guillermina Morquecho Pazzi quien optó por una forma poco tradicional, que es entregar folletos a las personas en la vía pública con la información sobre su trabajo como legisladora, una medida que si bien no está prohibida por la ley electoral, le habrá de permitir una forma de promocionar su imagen de manera directa con la gente, al ser considerada una de las aspirantes hacia el 2018 por la alcaldía. Ayer regresaron de su viaje los voluntarios que acudieron directamente hasta los municipios afectados por el sismo para entregar la ayuda recaudada en días pasados mediante los módulos de acopio, una labor que ha sido sin precedentes, ya que nunca como ahora la sociedad se había unido para ayudar en situación de desgracia. Aunque no se deja de mencionar a las familias de Pezmayo que están a punto de cumplir un año de haber sido desalojados de sus viviendas por causa de un agrietamiento en el cerro, y han tenido que pasar las inclemencias del tiempo desde diciembre del año pasado viviendo en chozas improvisadas en espera de que sus viviendas sean construidas para ser reubicados. Quienes si se suman son los habitantes de la delegación de Chapulhuacanito, quienes han pasado por situaciones similares en el pasado cuando el arroyo ha desbordado arrasando con todo a su paso y dejando a las familias en la calle literalmente y ahora que otros son quienes requieren de la ayuda no han pensado dos veces para participar en la colecta de ayuda. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones