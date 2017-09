Espejeando. ¿Y qué tanto quiere el gobernador Omar Fayad a la huasteca? Hay que interpretar el contexto de sus palabras de su pasada visita. Comencemos por establecer que esta zona es sin duda una de las más pobres no solo del estado, del país. Nuestra gente hoy tiene rezagos difíciles por superar en seis años, pero nada es imposible, el reto del estado es generar avances sustantivos. 7 de cada diez habitantes en comunidades de los municipios huastecos padecen de hambre, de acuerdo a las propias palabras del mandatario hidalguense. Aunado a problemas de fondo y forma, como la falta de oportunidades laborales, bien remunerado. De desarrollo sustentable y sostenible. En cada región de nuestro estado las condiciones de la vocación de la gente es distinta. Aquí nos han presentado el programa federal de la Cruzada Nacional Contra el Hambre desde el 2016, se estableció en los 84 municipios del estado de Hidalgo. El Programa PESA es otro proyecto relevante en nuestro estado. Espejeando Huasteca | Espejeando Huasteca 0 Comentarios Huejutla, Jaltocan, Atlapexco, Yahualica, Xochiatipan, Huautla, Orizatlán, Huazalingo, Tlanchinol, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Molango y Calnali, nuestra huasteca. Cuantas historia por compartir, por contar, por redescubrir. Necesidades a flor de piel. Pero no por eso no hay historias de éxito, nuestra gente que incluso ha trascendido fuera de nuestras fronteras del país. Proyectos de progreso grupal y desarrollo económico importantes lo existe. Omar Fayad Meneses inició su campaña en ésta región huasteca, donde de inicio se comprometió “PRIMERO LOS INDIGENAS”, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) a finales de marzo del presente año reconoció que el mandatario cumple un compromiso más de campaña en la huasteca hidalguense, con más de 43 millones de pesos en apoyos para proyectos productivos que benefician a los habitantes de esta zona. Fue la Feria de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en Atlapexco, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Alberto González Cruz, que reconoció que ningún otro gobernador a lo largo del país, se muestra más interesado que Omar Fayad en las actividades del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA). La FAO ha trabajado muy de cerca con SAGARPA y de lo que esperamos resultados alentadores al final de la presente administración, por supuesto que se reduzcan los índices reales de rezago. Por cierto los proyectos de obras federales de drenaje, agua potable y plantas tratadoras, llevan un importante avance y que son de impacto, pero no deben verse para que en papeles se reduzcan los catálogos de índices de pobreza de la comunidad, sino que verdaderamente impacten en salud pública; ¿qué se espera de estas obras? Primero que sean funcionales, que deben dar resultados inmediatos en las que la CONEVAL pide que tengan agua, electrificación, salud pública, esto se debe ver reflejado en la medición en materia de salud. Y sobre todo transparencia, un rubro que ha sido un anuncio con un cambio radical en el estado. El programa PESA enseña a la gente indígena a producir para poder comer y también para vender, esto es sencillo, los niños deben ir transformando su impacto en desarrollo, más y mejor alimentados, se trata que ahora los campesinos indígenas incluso tienen que modificar su agricultura original, mire que el café en la región solo es una esencia y se hacen proyectos paliativos, pero que representen realmente un proyecto con futuro, la probabilidad no es muy alta. Históricamente los millones de recursos en SAGARPA, de infinidad de programas sociales han intentado ser el factor de impacto social, mucho se ha perdido, pero también hay que reconocer se ha avanzado. Manuel Guadalupe Camarillo Castillo, delegado de SAGARPA en Hidalgo tiene el mismo compromiso de un propósito de desarrollo de las comunidades más pobres, existen muchos proyectos productivos de cultivos tradicionales funcionando, módulos de producción apícola, frutales, para cerdos y muchos recursos invertidos en proyectos de infraestructura agrónoma. Hay millones de pesos que desde luego las cifras en CONEVAL deben ser halagadoras al final de este sexenio, porque podemos decir que el querer a la huasteca se debe ver reflejado en cifras de reducción de hambre en la huasteca. Pasando a un tema importante, como lo es la preocupación de la sociedad en la huasteca, por el nivel de capacitación con que cuentan en la denominada cadena de custodia, desde la seguridad pública municipal al poner a disposición ante el ministerio público. Los detenidos de ayer provenientes del estado de México van a salir de inmediato, por la simple razón de que los detenidos, la policía municipal y estatal no los pudieron poner a disposición de inmediato en lo que establece la ley. La razón es que la detención fue entre 7:30 y 8 de la mañana. La puesta a disposición fue hasta las 00.00 horas de ayer, los tuvieron más de quince horas en su poder, para una simple puesta a disposición con detenido, porque los policías municipales y estatales no los podían poner a disposición porque no cumplía con los requisitos que establece el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. De ese tamaño tenemos el problema, esta corporación también debe tener al frente de un par, por la menos de policías abogados, no simples capacitados; cuando se habla de profesionalizar al policía no solo es en tácticas especiales, en destreza. Los municipios deben de preocuparse que los policías tengan un asesor legal y no necesariamente uno que se haya ganado el puesto porque anduvo en campaña, sino un bufet de abogados reconocido que cumpla con los estándares profesionales dentro del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, para una respuesta legal inmediata. Es mejor gastar dinero en temas torales y no miles de pesos en levantar su ego con informes que solo buscan exaltar la imagen del alcalde. Por otro lado, quedó exhibido que el ministerio público no está coadyuvando con la policía municipal y estatal, como lo establece este nuevo sistema de justicia penal, y no es cierto que el nuevo sistema de justicia no tenga garantías suficientes, el problema viene de la actitud de quienes administran la justicia, asuntos internos debería visitar la huasteca y ver qué pasa, porqué no hay coordinación entre estos cuerpos de seguridad que deben garantizar el respaldo de las víctimas. Si la función pública está en entredicho, del que se supone capacitado como lo es el ministerio público, como coadyuvante con la policía, está entregando a los abogados defensores el caso.