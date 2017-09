Siempre nos hemos caracterizado por ser solidarios: Abogados “La verdad, no es nada agradable sentir el movimiento telúrico aunque sea en segundos”. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Juan Aguado Solares. Huejutla, Hgo.- El Presidente de la Asociación de Abogados de la Huasteca Hidalguense, Juan Aguado Solares; reconoció que los Mexicanos nos hemos caracterizado por ser solidarios y una vez más se habrá de demostrar pues ya son muchos los que están brindando su apoyo en los Centros de Acopio instalados en Huejutla, a quienes recomendó a verificar que los productos que sean canalizados mantengan su vigencia correspondiente. “Creo que hoy más que nada debe de demostrarse esa ayuda humanitaria y más quienes hemos sufrido en carne propia, ese sismo de 7.1 grados del 19 de septiembre precisamente somos los mexicanos. Mexicanos en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, en donde el daño fue mucho mayor, por ello es necesario la ayuda solidaria, pero sobretodo con lo que se requiere, pues en muchas ocasiones algunos aprovechan esa ayuda para mandar lo que ya no sirve, esa experiencias a las instituciones y asociaciones civiles encargadas del acopio para que no se donen productos caducos”. Juan Aguado Solares, detalla que hoy en día el gobierno de México pide que se le ayude con ciertas situaciones posibles “muy lamentable esta situación provocada por las fuerzas de la naturaleza, tuve la oportunidad el día martes de manera personal y al regreso de un viaje me tocó este movimiento en la ciudad de Pachuca, y la verdad, no es nada agradable sentir el movimiento telúrico aunque sea en segundos”. Finalmente, pidió a la ciudadanía en general en mostrarse solidarios con quienes se encuentran afectados por este fenómeno, tal y como en su momento lo ha realizado el Gobierno al solidarizarse con apoyo para el estado de Morelos, enviando un cuerpo de ayuda humana y material. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA A barandilla por perturbar el orden Iniciaron cursos en La Casa de la Cultura Mujer detenida por arrollar a persona Instalan Centro de Acopio en el Mercado Cruz Roja Huejutla regresa a la Ciudad de México