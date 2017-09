Lista de las escuelas que regresarán a clases hoy De acuerdo a la instrucción del secretario de Educación Pública federal, Aurelio Nuño Mayer, y del gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, y con el objetivo de regresar a la normalidad, garantizando la seguridad de la comunidad escolar, que es la máxima prioridad, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), informa que: Estado | Estado 0 Comentarios La SEPH trabaja en todo momento de manera responsable y coordinada con la Secretaría de Educación Pública federal para garantizar el regreso a clases de manera segura para las niñas, niños, jóvenes, docentes y directivos, por lo que tras los sismos ocurridos en México, el 7 y el 19 de septiembre del año en curso, se lleva a cabo una revisión minuciosa de las condiciones en las que se encuentran las escuelas y ha tomado acciones inmediatas para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar. Al corte de las 20:00 horas del domingo 24 de septiembre de 2017, 8 mil 586 escuelas de todos los niveles (básico, medio superior y superior) en el estado, están en posibilidades de reanudar actividades educativas este lunes 25 de septiembre. APERTURAN PRIVADO PUBLICO Total EDUCACIÓN ARTÍSTICA 1 1 EDUCACIÓN BÁSICA 747 7002 7749 EDUCACIÓN ESPECIAL 29 29 EDUCACIÓN INICIAL 48 116 164 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 96 349 445 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 57 57 EDUCACIÓN SUPERIOR 84 57 141 Total 975 7611 8586 NO APERTURAN PRIVADO PUBLICO Total EDUCACIÓN ARTÍSTICA 0 0 0 EDUCACIÓN BÁSICA 0 3 3 EDUCACIÓN ESPECIAL 0 0 0 EDUCACIÓN INICIAL 0 3 3 EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 45 0 45 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 122 0 122 EDUCACIÓN SUPERIOR 11 0 11 Total 178 6 184 La lista de las escuelas que regresarán a clases hoy puede consultarse en la página de Internet de la SEPH sep.hidalgo.gob.mx. Cabe señalar que en la lista se incluye a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) y sus escuelas incorporadas. En esta reanudación de clases se llevará a cabo un protocolo de acción en las escuelas que comprende los siguientes pasos: Después de la ceremonia cívica de inicio de labores del día lunes 25 de septiembre de 2017, guardar un minuto de silencio por las víctimas del terremoto. Efectuar una revisión exhaustiva de las condiciones físicas del inmueble escolar haciéndose acompañar de su comité de Asociación de Padres de Familia, Consejo de Participación Social, Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar, de ser el caso de algunos padres de familia con la profesión y experiencia en Ingeniería Civil y/o Arquitectura. Concluido el recorrido, minutar dicha inspección, entregar una copia a la Supervisión Escolar, para que ésta a su vez la reporte con la autoridad inmediata superior, y de contar con algún documento reciente de Protección Civil o de INHIFE, anexarlo. Se debe colocar una copia de la minuta de inspección en un lugar visible del centro escolar. En caso de no cumplir con este procedimiento notificar de la misma manera a la autoridad inmediata superior para poderlo canalizar al INHIFE o a Protección Civil y estos puedan enviar personal para una nueva inspección. Finalmente se instruye activar el Comité de Protección Civil y Seguridad Escolar en cada uno de los centros escolares y actuar con base en los lineamientos establecidos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA TEEH PRESENTA SU SEGUNDO INFORME DE LABORES No vamos a cerrar los ojos ante la pobreza: Omar Fayad NOBLE CAUSA DE DONAR ALIMENTOS Y MEDICINA A LOS DAMNIFICADOS DEL SISMO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SSH INVITA A LAS Y LOS HIDALGUENSES A SER DUEÑOS RESPONSABLES DE SUS MASCOTAS INAUGURA OMAR FAYAD EL CENTRO DE VINCULACIÓN EMPRESARIAL