Políticos y organizaciones electoreras han brillado por su ausencia ante sismo Anuncia Huastecos Unidos que realizarán un levantamiento de firmas a favor que los partidos políticos donen el total de sus recursos a damnificados A fin de respaldar la propuesta ciudadana que ha surgido en torno a que los partidos políticos donen el total de sus recursos para la reconstrucción de los municipios devastados por el sismo, la asociación Huastecos Unidos, realizará un levantamiento de firmas el próximo domingo en la plaza principal, señalando además que no se ha visto la presencia de otras organizaciones que usualmente surgen en los tiempos electorales solamente. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios La organización huastecos unidos dio a conocer que levantará firmas a favor de donar el presupuesto de los partidos políticos Al respecto Rubén Hervert, representante de la asociación, informó han observado como la iniciativa ciudadana que ha surgido a través de las redes sociales exigiendo que los partidos políticos donen el recurso que el Instituto Nacional Electoral, INE, les otorga para sus campañas para la reconstrucción de las zonas devastadas, han recibido buena respuesta logrando tres millones de firmas tanto dentro como fuera del país. Debido a esto, es que han decidido contribuir a sumar más firmas pero de manera palpable, es decir en papel, por lo que el próximo domingo a partir de las 09:00 hasta las 15:00 se colocará un módulo en la plaza principal para el levamiento de firmas en favor de dicho plebiscito con la intención de poder presentarlas ante el INE. Sin embargo aclaró Rubén Herverth, que no se trata solamente del presupuesto que se destina de aquí al mes de diciembre sino de todo el presupuesto que incluye el 2018, de tal forma que se obligue a los candidatos a realizar campañas austeras, sin derroche de dinero público para que éste sea destinado a las personas necesitadas. En cuanto a las figuras políticas locales y a las organizaciones civiles que tradicionalmente operan en el municipio, sobre todo en las temporadas electorales, refirió que no se les ha visto apoyando a los damnificados al igual que al cabildo y funcionarios que ocupan cargos legislativos.