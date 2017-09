Piden cumplimiento de promesas a gobernantes de reparación de calles y caminos en La Calera Se los ofrecieron en campaña, pero hasta la fecha aseguran no les han cumplido. Ejidatarios de “Álvaro Obregón” mejor conocido como “La Calera” pidieron el Ayuntamiento de Valles y al Gobierno del Estado el cumplimiento a las promesas que les hicieron en el periodo de campañas tanto el alcalde Jorge Terán Juárez, así como el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López referente a reparar las calles y caminos en ese poblado, mismos que actualmente están en muy malas condiciones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios PEDRO AGUILAR junto con demás ejidatarios acudieron a Presidencia Municipal este lunes Este lunes por la mañana, una comitiva de ejidatarios acudió al Palacio Municipal y ahí uno de ellos de nombre Pedro Aguilar, denunció que actualmente los caminos están en muy malas condiciones, situación que ha generado que vehículos sufran averías. Recordó que en el 2015 el hoy alcalde y el mandatario estatal, se comprometieron a arreglarles las calles y caminos pero denunció que hasta el momento no se les ha cumplido, por lo que el pasado domingo sostuvieron una asamblea en la que los ejidatarios acordaron acudir a Palacio Municipal a exigir se les cumpla con lo pactado. “Varias calles están muy deterioradas, se han caído camiones, camionetas, carros se han molestado” agregó Pedro Aguilar quien dialogó con Salvador Espinosa, con el regidor Antonio Juárez y con Abel Castillo Esquivel de Atención al Campo. Los principales afectados dijo, son los que viven en la comunidad de El Tamunal ya que el único acceso es un camino de tres kilómetros que están en muy malas condiciones por donde transitan niños que acudan a la escuela del lugar. Agregó que han metido hasta el momento ante el Municipio, dos solicitudes de reparación de calles los cuales no recibieron respuesta y por ello optaron por acudir personalmente ante el Ayuntamiento. El regidor se comprometió a ayudarles con una motoconformadora mientras que el Municipio pidió tiempo debido a que se han presentado lluvias pero que en primer término se hará una inspección por el sitio para conocer las condiciones de esas calles. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Gobierno Vallense invita a celebrar el Día Mundial del Turismo Los Jóvenes renuentes a re afiliación de seguro popular Magisterio y sociedad dieron otras 3.5 toneladas de ayuda Evaluarán a pacientes con cataratas o retinopatía 60 personas donaron cabello para personas con cáncer en segunda campaña de la INMM