Los Jóvenes renuentes a re afiliación de seguro popular

De acuerdo a lo informado por Hugo César Rivera, responsable del área de Seguro Popular en la Jurisdicción Sanitaria V, señaló que aún faltan poco más de 4 mil personas que no han realizado su proceso de re afiliación, por lo que en caso de necesitar atención médica tendrían que cubrir los gastos de acuerdo al tabulador que tenga la institución donde solicite el permiso. Detalló que de acuerdo a sus bases de datos, de estos faltantes, en su mayoría se trata de personas jóvenes de entre 20 y 30 años de edad, siendo clara su renuencia a renovar su póliza, ya que se han utilizados diversos mecanismos de notificación, incluidas las visitas casa por casa, y aun así no acuden a los módulos. Enfatizó que para recibir la atención médica gratuita en los hospitales, se debe de presentar la póliza de seguro vigente, y la renovación de la misma no tiene ningún costo. El funcionario explico que pesar de que se cuentan por miles los renuentes, estos son una cifra considerablemente baja, tomándose en cuenta que la meta de re afiliaciones para este año es de 55 mil.