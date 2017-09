Construirán Casa de Salud en Coamila

Con la ejecución de dicha obra se estará beneficiando a los pobladores quienes ya no tendrán que desplazarse a otros lugares como hasta la fecha lo han estado haciendo para poder recibir atención médica y que les generan gastos, mencionó. Añadió que la obra fue gestionada de manera directa ante la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, y la Doctora Mónica Liliana Rangel ya les confirmó que la obra fue autorizada y los trabajos de construcción arrancarán en el próximo año, aunque dijo, no les fue informada la fecha, sin embargo se sabe ya es un hecho. José Cruz, mencionó que en estos momentos las autoridades del lugar están luchando en la gestión de la pavimentación de la calle Emiliano Zapata, una de las principales del lugar, sin embargo no se ha podido lograr debido a que las autoridades municipales les informaron que no podrían ser varias obras, solamente una. Apuntó que en su localidad cuentan con un gran número de necesidades sin embargo saben que deberán ir priorizando, pero no pierden la esperanza de que poco a poco se les vayan resolviendo.