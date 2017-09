Apreciaciones Este lunes el alcalde de Axtla de Terrazas Julio César Hernández Reséndiz llevó a cabo la presentación de su segundo informe de gobierno con una inversión mayor a los 100 millones de pesos, los cuales sin embargo no supo o no quiso “cacaraquear” como se dice coloquialmente, ante los pocos asistentes que se tuvo en el auditorio de la universidad Tangamanga en el mismo municipio ya que previamente se había corrido el rumor de que el informe se había suspendido, por lo que no se tuvo asistencia de población en general, generando esto nuevamente la molestia de los regidores que esperaban reacciones de parte de la gente. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios El día de hoy por su parte, el municipio de Tancanhuitz tendrá lo que será el inicio de las fiestas patronales en donde algunos pobladores demandaban se suspendieran y el recurso fuera a parar a manos de los damnificados de la Ciudad de México, Morelos o Oaxaca, sin embargo otros se negaban a aceptar que las fiestas se vieran suspendidas lo cual además no se pocual quitar ya que se había entregado los anticipos correspondientes a los artistas a presentarse durante los 5 días de actividades y en donde además los aspirantes aprovecharán para pasearse y ser vistos por la ciudadanía, buscando así promocionarse entre los mismos, al menos eso es lo que anuncian militantes de los diferentes partidos políticos. Mientras tanto en Tanlajás el edil Domingo Rodríguez Martell se encuentra programando lo que será su segundo informe para el día 29 del presente mes en punto de las 11:00 en la galera municipal, en donde sin embargo es preocupante lo que tenga que informar o no, ya que habitantes reclaman obras inconclusas como el sistema de ampliación eléctrica en el Naranjo, la falta de acondicionamiento a la planta tratadora, la calle de la cabecera municipal, entre otras, que para ese día no es seguro se encuentren concluidas, aunque también es cierto que estas según la ley tienen tiempo aun ya que hasta el 31 de diciembre tienen como límite para que se concluyan como todos los municipios del estado. Hasta el momento parece ser Aquismón el único municipio que cuente con la presencia del gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, ya que el resto de estos solamente recibirán a representantes del mandatario estatal. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones