Como hace 16 años, cuando se inició el proyecto de un diario regional que diera espacio a esas voces que no encontraban eco a sus expresiones, de hacer el contrapeso de la información, generando los equilibrios siempre apegado a la veracidad, hoy se mantiene la misma convicción de cumplir con el sector más importante que nos ha permitido seguir adelante, la sociedad.

Hoy ya no es un proyecto, es una empresa consolidada, con un nombre y un prestigio que se ha logrado forjar a base de trabajo y constancia, con colaboradores distribuidos a lo largo de la huasteca potosina, pero colaborando como un solo equipo para llevarle a usted que paga por ser enterado de lo que acontece en su entorno, toda la información sobre los hechos más relevantes.

El nombre de la empresa es más que la fusión de dos palabras, expresa literal el compromiso que existe con los lectores, Zu noticia, porque usted forma parte de los hechos que ocurren a diario y nuestro deber es estar ahí para contarlo en voz de sus protagonistas, lo cual nos lleva a generar innovación para mantenernos a la vanguardia como periódico líder en la región, trascendiendo incluso del papel a lo digital y más allá.

Este 26 de septiembre, se cumple un aniversario más y como cada año, el festejo sigue siendo la constancia del trabajo proyectando las variantes nuevas que se adaptarán para permanecer en la preferencia de los lectores, este año, no es diferente y ya se elabora las nuevas líneas que pronto se espera puedan ser del agrado de nuestros seguidores, a quienes como siempre nos debemos y agradecemos.

Tras permanecer inactivos por un tiempo, nuevamente la organización Huastecos Unidos reaparece en la escena pública para sumarse a una lucha que comenzó en las redes sociales tras asimilar el daño causado por los terremotos recientes en el país, la devastación de pueblos enteros, de casas, de escuelas, de fuentes de empleo, y la falta de capacidad operativa y económica del gobierno para poder atender los reclamos de los afectados que piden la reparación de su propiedad.

Y es que siempre ha sido motivo de polémica el recurso que es erogado para los funcionarios y servidores públicos de nivel que sea, debido a lo oneroso de los sueldos de quienes ocupan cargos de primer nivel, más aún los partidos políticos que de por sí han ido decayendo de la gracia del pueblo, y ahora en este momento resulta insultante para la gran mayoría saber la cantidad de dinero que se habrá de destinar para la realización de las campañas políticas.

De ahí que a manera de liberar la presión algunos partidos han comenzado ya a ceder parte de sus ingresos para apoyar a las víctimas de los terremotos, aunque resulta demasiado bueno para ser verdad, ya que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral, y de la misma Secretaría de Hacienda, son una limitante para que esto se pueda realizar debido a los candados fiscales que existen.

Es aquí donde el Congreso y el Senado tendrán que realizar su parte para conseguir que esto se pueda volver una realidad, y se obtenga un resultado histórico que marcará un precedente para los tiempos futuros y la forma de hacer política.