Ayuntamiento y sector Salud refuerzan acciones preventivas contra enfermedades

Atlapexco, Hgo.- Con el objetivo de ayudar a disminuir los riegos de epidemias y enfermedades causadas por la picadura de zancudos, personal de la Coordinación de Salud y el ayuntamiento de Atlapexco, llevaron a cabo un trabajo de descacharrización en el arroyo de la cabecera municipal con el fin de prevenir las enfermedades como el cólera, dengue, el zika, etc. En estas actividades participó el personal de la Coordinación Médica así como las enfermeras, con apoyo del personal del ayuntamiento, encabezado por la alcaldesa, Teresa Flores. El personal de la Coordinación de Salud hace el mayor de sus esfuerzos, en cuanto a las acciones preventivas, en la proliferación de zancudos, ya que muchos insectos se han desarrollado últimamente debido a que algunos de los propietarios de lotes no ponen de su parte para mantener los solares y terrenos baldíos limpios; los cuales se convierten en nidal de zancudos que cada vez van en aumento y generan riesgos para quienes habitan en los alrededores. Por otro lado, la Coordinación de Salud del municipio se ha sumado a los esfuerzos junto con el ayuntamiento y pide a los delegados de las colonias que mantengan la cercanía con la población para que les informen de la importancia de las labores de limpieza, tirando todo recipiente que ya no sirva y pueda almacenar agua. Por último mencionaron, que gracias a la colaboración de los trabajadores del ayuntamiento y el personal de la Coordinación Médica estas actividades dieron muy buenos resultados.