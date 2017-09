Desconoce legislador razón de que el museo siga cerrado Huejutla, Hgo.- El legislador local Daniel Andrade al ser cuestionado sobre lo que se hace desde el Congreso Local para obras como el museo de Huejutla, que lleva casi dos años varado sin que entre en funcionamiento, aun cuando se presume ya debió estar operando, sigue sin tener energía eléctrica, el legislador aseguró que este inmueble aún no se recepciona por el gobierno actual. “desconozco con exactitud”. HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios El legislador dijo sobre este tema “Lo que sé, es que no ha sido recepcionado totalmente de acuerdo al presupuesto que se tenía. Desconozco con exactitud, en estos días tengo una plática pendiente como presidente de la Comisión de Obras Públicas con el secretario de obras, una vez que tenga la respuesta en base a la recepción de ese programa y proyecto, iremos a tocar puertas al área de cultura estatal para saber en que proceso se encuentra”. Cuestionado si era mucho dos años de mantenerse cerrado esta obra anunciada, insistió que cuando él llegó el año pasado no se habría recepcionado la obra en el presente ejercicio del 2017 y dijo desconocer el tiempo de inicio y terminación de esa obra, “pero hasta el año pasado no había sido recepcionado por el gobierno”. Cuestionado si se consideraba una urgencia abrir las puertas del museo dijo “hoy con estos temas que vivimos nos urgen muchas cosas, debe ir de la mano el aspecto cultural o educativo, con el aspecto social por el que estamos viviendo”. Dijo se llevaba la tarea de estos pendientes que se tiene en la zona. Por otro lado, sobre la controversia nacional de los recursos destinados al siguiente proceso electoral, el también presidente del Partido Encuentro Social en el estado de Hidalgo, estimó “ahora todos los institutos políticos quieren aparecer como superhéroes, porqué no lo hicieron desde un principio. Nos duele que en un momento de una tragedia nacional, todos los partidos se quieren aprovechar”. Desligó de ser el PES un partido oportunista, pues la propuesta dijo surgió desde el 2015 en el congreso federal y el congreso local, que en las mesas políticas el PES habría dicho que ya no se le de dinero a los partidos políticos. Hoy todos los partidos salen a reconocer que ese partido es de los ciudadanos, siempre ha sido de los mexicanos y el antecedente es que sin ver una tragedia de por medio tocamos el tema de que no haya dinero para los partidos políticos. Pidió que los demás partidos dieran una respuesta pública sobre porqué hace un mes atrás pensaban distinto y después del 19 de septiembre cambiaron. “porqué no lo hicieron antes, porqué después de una desgracia”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA 219 años tiene la Escuela Primaria del Centro: Cronista Banqueta desquebrajada por la naturaleza Continúan encharcamientos en calle P. Anaya de Huejutla. Falsos representantes de SMB Rural, denunciados ante el MP Entregan Premio CONAFE y finiquitos económicos a Becarios