219 años tiene la Escuela Primaria del Centro: Cronista *Que no vengan con cuentos chinos, y de que dice Protección Civil que no hay ningún riesgo, yo requiero de un estudio técnico de personas que sean capaces de decirlo: Francisco Mojica. Francisco Mojica. Huejutla, Hgo.- El Cronista de Huejutla, Francisco Mojica; resaltó que la construcción de la Escuela Primaria de la zona centro de esta ciudad ya tiene 219 años de haberse edificado, por lo tanto es necesario y urgente una remodelación a conciencia. Dijo que es triste y lamentable el momento que vive la familia escolar de las instituciones educativas de la zona centro de Huejutla, como es la Escuela Primaria Benito Juárez y la Primaria Idelfonso Velázquez Ibarra, "Ya tiene 219 años de haberse construido en su primer nivel, el segundo nivel lo construimos nosotros los que en ese momento integrábamos la familia escolar de la hoy escuela Benito Juárez. La primera fase de la construcción data de los finales del siglo XVIII y la segunda planta que nosotros construimos fue con la aportación de 300 mil pesos del gobierno del estado a través del licenciado Alfonso Corona del Rosal". Señaló que ya han pasado muchos años y la falta de mantenimiento ha venido a originar graves riesgos para los alumnos, padres de familia y maestros, que ahora forman la familia escolar de estas dos instituciones educativas. Francisco Mojica, resaltó "yo no sé si tenga necesidad de recurrir a Diógenes para que me preste su lámpara, si él buscaba hombres honestos, yo busco ahora en los puntos cardinales de mi tierra a los que se dicen ser políticos. No los necesito y no los quiero para las fechas electorales, yo los necesito ahorita para que demuestren que son políticos y si el tiempo transcurrido no ha sido suficiente para demostrarlo". Finalmente, señaló que es importante ser solidarios por la preocupación que tiene la familia escolar de las dos instituciones "que no vengan con cuentos chinos y de que dice Protección Civil que no hay ningún riesgo, yo requiero de un estudio técnico de personas que sean capaces de decirlo porque tienen el sustento necesario y suficiente para demostrarlo, por lo que me urge, me urge y me urge la lámpara de Diógenes para encontrar a los políticos"