Viene más agua y un frente frío  

Al respecto Eliseo Morales Covarrubías, director de Protección Civil municipal, informó que hasta el momento no se tiene un saldo grave en cuanto a afectaciones por lluvias en el municipio ya que las precipitaciones que se han registrado no han ocasionado creciente en los ríos y arroyos, aunque sí se han presentado caída de árboles. Señaló que en el Barrio San Miguel se registró un deslave menor que no generó daños a ninguna propiedad, ni personas lesionadas y la semana pasada se reportó que en el Sector La Cruz, un agrietamiento en un cerro que tampoco generó mayores daños. Se prevé que estas lluvias continúen por otros tres días más en la región, pero a esto se habrá de sumar el frente frío número 3 que está entrando a territorio nacional, mismo que ya generó algunos estragos en el norte y traerá más lluvia para la zona, además de una depresión tropical que se está formando en el itsmo de Tehuantepec.