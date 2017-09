No hay línea a favor de alguno de los 5 aspirantes a la UCLA Representante de la CNOP en el estado de Hidalgo HIDALGO | Huejutla 0 Comentarios Dirigente estatal en Hidalgo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Salí Bass Arroyo. Huejutla, Hgo.- “Ninguna línea traemos para favorecer a alguno de los 5 aspirantes que buscan suceder en el cargo de Secretario General de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes (UCLA) a Jaime Morales Torres”, de esta manera lo dio a conocer en entrevista con Zunoticia, el dirigente estatal en Hidalgo de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), Salí Bass Arroyo, “ninguna línea de nuestra parte, la línea la tienen ellos, ellos son los dirigentes del mercado y de allí tendrá que salir quien los dirija”, agregó. Lo anterior antes de la reunión privada que dijo iba a sostener con los 5 aspirantes a representar este organismo de comerciantes del mercado municipal de esta ciudad de Huejutla. De la convocatoria que permita conocer las condiciones y requisitos que deberán cubrir los aspirantes a la UCLA, Bass Arroyo dejó claro que todo va a depender de las reuniones que vayan teniendo, sin embargo dejó ver que puede ser en un tiempo no mayor a 12 días. Dijo además que se viene pidiendo a los aspirantes mantener la calma y no salirse del contexto de la civilidad y tranquilidad que debe prevalecer en este proceso interno de selección de la nueva dirigencia de este organismo de comerciantes del Mercado local de esta ciudad. Salí Bass destaca que van a dar seguimiento al proceso interno de los comerciantes adheridos a este organismo para que el piso, dijo, sea parejo para todos y cada uno de los 5 aspirantes que buscan suceder en el cargo a Jaime Morales Torres, actual dirigente de la Unión de Comerciantes Locatarios y Ambulantes. Para terminar pidió a los aspirantes tranquilidad y respeto entre ellos, pero además reiteró que deben guardar la calma y esperar a que se dé a conocer la convocatoria correspondiente, mientras tanto refrendo su posición de no favorecer o traer línea para ninguno de los 5 mercaderes que buscan la dirigencia de la UCLA. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA La UPH fue centro de acopio para damnificados Necesario que partidos políticos donen parte de su presupuesto Intensifica el PRI trabajo y atención para la población Por cuarteaduras en riesgo 6 locales Continúa vigente centro de acopio en instalaciones del cuerpo de bomberos