Taxistas foráneos se salen de la zona centro y se reubican en la Pedro Antonio Buscan generar condiciones para ser considerados para permisos. Como una muestra de la intención que tienen por regularizarse y cumplir con los lineamientos que marca la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, un grupo de solicitantes de permisos de transporte público, decidieron reubicar su rampa fuera del primer cuadro de la ciudad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios De acuerdo a la ley, las unidades que prestan servicio fuera de la ciudad no deben tener sus rampas en el primer cuadro. Roberto Espinoza, representante de un grupo de taxistas "amarillos" que cubren las rutas Valles-Rascon, y Valles-Tambaca, señaló que tras platicas sostenidas con la delegación huasteca norte de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, a cargo de Jorge García Medina, tomaron la decisión de reubicar su rampa a la calle Pedro Antonio Santos y sacarla del primer cuadro de la ciudad, ya que anteriormente se ubicaba sobre la calle Juárez. Agregó que con ello, cumplen con el requisito de brindar el servicio de transporte de la comunidad a la zona más próxima al centro, así como el no realizar levantamiento de pasaje en otro sitio que no sea su rampa, situación que ven ellos como un gesto de buena voluntad y disposición para ser beneficiados con un permiso. Mencionó que se trata de 13 solicitantes de permisos temporales, quienes ya presentaron su documentación correspondiente ante la Secretaria y están en espera de los mismos. Cabe señalar que como este grupo, al menos dos más ya han señalado su intención de acatar las disposiciones que marca la ley de transporte y ubicar sus rampas fuera del primer cuadro, por lo que ya se habla de espacios por el rumbo de la alameda municipal y el final de la calle Porfirio Díaz.