Se quejaron turistas por baños sucios en parajes La petición de los visitantes es que se realicen mejoras en ese aspecto con el recurso que ingresa por el concepto de baños. Visitantes se han quejado que los sanitarios ubicados en los parajes naturales de la región están sucios o en malas condiciones, expresó lo anterior la delegada en la huasteca de la Secretaría de Turismo Irma Laura Piña Juárez. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios COMITÉS DE PARAJES DE la región fueron convocados a una capacitación para mejorar el servicio pero pocos asistieron Por ello, dijo que este martes fueron invitados los integrantes de los comités de los parajes a una capacitación de sensibilización, que se llevó a cabo en las instalaciones de un centro de diversiones ubicado en ciudad Valles. La intención del curso fue "para sensibilizar a los comités de los parajes recibiendo a la gente, porque queremos que los traten bien para que regresen y nos recomienden; se habló además sobre la calidad en el servicio, se debe tener limpios los lugares, los sanitarios que es lo que la gente nos insiste mucho" expresó. Juárez Piña añadió que la queja de los turistas va en el sentido de que en los parajes, se tienen baños con letrinas o bien sucios pese a que los comités realizan un cobro por su uso, por lo cual, la petición de los visitantes es que se realicen mejoras en ese aspecto con el recurso que ingresa por ese concepto. "Es una queja de que los sanitarios de los parajes están sucios o que son letrinas y quieren baños pero donde no hay ni agua no se puede poner baños comunes" añadió la funcionaria. La delegada indicó que lamentablemente, no se tuvo una buena respuesta de parte de los comités de los parajes ya que fueron muy pocos los que asistieron y solamente acudieron los directores de turismo de los municipios de Valles y Tamasopo y la subdirectora de Aquismón. Abundó que habrá un segundo taller con el mismo enfoque pero será en las comunidades de Tanchachín y La Morena perteneciente a Aquismón pero más adelante se definirán las fechas.