José Manuel Moreno, propietario de una tortillería, señaló que el negocio de la venta dejo de ser lo que era años atrás, porque debido a que su precio es libre, la competencia es elevada y cada vez se necesitan más recursos para hacer su distribución, ya que la mayoría de las familias ya no acuden a la tortillería y las adquieren con repartidores. Por esta razón dijo, se tiene que contar con más personal y unidades, lo que a su vez se traduce en combustible y refacciones, a lo cual si se le suman los costos del maíz, la harina, el gas, la luz y el agua, es poca la ganancia que se obtiene, ya que el precio oscila en los 14 pesos el kilo al público. Dijo que si bien no se ha aumentado el precio, es por no perjudicar a las familias que ya de entrada no compran kilos completos, pero desafortunadamente el alza en los insumos hace que los empresarios ya analicen el aumento del precio, que aunque podría ser de solo un peso, esto impacta a la economía de las familias, siendo en los últimos meses del año que este ajuste se podría dar.