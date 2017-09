Lluvias intensas para Valles y la región esta semana Advierte Protección Civil sobre más lluvias esta semana en Valles y la región Huasteca y pide a la población estar prevenida En el marco de una rueda de prensa, la mañana de este miércoles el Director de Protección Civil Municipal, Teniente José Antonio Zamora Velázquez informó que a consecuencia de la onda tropical 38 y el frente frío No. 3, se estarán presentando lluvias fuertes en Valles y la región, precipitaciones que fluctuarán entre los 50 y 75 milímetros, por lo que hizo un llamado a la población para estar atentos a los informes meteorológicos y a estar prevenidos para en caso de que se registrara alguna eventualidad. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios Consejo Municipal de Protección Civil, en sesión permanente por ya que existe el pronóstico de que las lluvias continuarán fuertes en los siguientes días. El Teniente José Antonio Zamora Velázquez, Director de Protección Civil en Valles, mencionó que actualmente el Río Valles ha incrementado su nivel debido a los escurrimientos del afluente del municipio de El Naranjo, pero sin representar hasta el momento ningún peligro, pues está a más de 3 metros por debajo de su nivel crítico. Precisó que por la noche de este martes 26 de septiembre, y la madrugada del miércoles día 27, cayeron 50 milímetros de lluvia, durante un lapso de ocho horas continuas, lo que ocasionó que en las calles corriera mucha agua, y en algunos puntos hubiera encharcamientos y hasta se cerrara el paso vehicular por un lapso de tiempo. Comentó que junto a su personal, llevó a cabo una supervisión a varias colonias y ejidos, incluyendo la zona indígena, principalmente en zonas bajas, de la localidad, como en la colonia Santa Lucía, donde no se pudo realizar trabajos de cuneteo para el desfogue de agua debido a que había profundos encharcamientos, pero más tarde cuando estos descendieron de nivel, las acciones se realizaron finalmente. También dijo que visitaron la colonia América, la Magisterial, la Tantocob, la Hidalgo y otras más, donde aunque el agua se estancó fue de manera momentánea y el nivel bajó rápidamente, quedando a la vista sólo basura y desechos que provocaron los estancamientos. Indicó el Teniente Zamora Velázquez que respecto a los sectores donde las vialidades se vieron obstruidas, en el fraccionamiento Villarreal de Santiago el agua arrastró un vehículo, pero con ayuda de los vecinos la situación no pasó a mayores, e informó que también durante algunas horas se cerró el paso a la colonia Juárez por el incremento del nivel del río, pero después con vigilancia policiaca se abrió a la circulación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Sufre de inundaciones primaria de la Juárez Taxistas foráneos se salen de la zona centro y se reubican en la Pedro Antonio Se quejaron turistas por baños sucios en parajes Tortilla podría subir de precio Lluvia provoca afectaciones en calles y colonias pero no de gravedad