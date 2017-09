Apreciaciones Ante la presión de los propios transportistas finalmente se logró agendar una nueva reunión del consejo municipal de transporte, debido a que no se había celebrado una en varios meses, y esto ha desesperado a los consejeros ya que aun cuando no existen conflictos graves entre las rutas como en otras regiones, existen puntos que necesitan llegar a un acuerdo. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios Sin duda uno de los puntos a tratar dentro de la sesión será el avance que se tienen en cuanto al permiso que se tiene para poder circular sobre carreteras federales ya que ha sido motivo de que varias unidades sean detenidas por la Policía Federal, y se han estado sosteniendo diversas reuniones con diputados federales y estatales a fin de lograr la tolerancia. En el tema de las rampas también existe inconformidad, ya que algunos transportistas se han quejado que se les realizan cobros excesivos por el uso de suelo, a comparación de otras bases, por lo que piden se homologue o se les aplique una tarifa más justa. En el barrio San Rafael un problema que se ha mantenido desde la semana pasada es la falta de atención de parte de la Comisión Federal de Electricidad para desramar los árboles que se encuentra cerca del jardín de niños Juan de la Barrera, en donde cayó un árbol desde el viernes pasado y a una semana no ha podido ser retirado por parte de Protección Civil debido a que existe riesgo con los cables. Mientras tanto el plantel sigue sufriendo la falta de servicio de energía eléctrica, lo que termina perjudicando a los alumnos en sus actividades que deben realizar, así como en el tema de la seguridad ya que el plantel se queda a oscuras completamente y esto puede dar pie a que se cometan delitos. La creciente del río generó alarma entre vecinos de este mismo barrio, así como quienes viven de manera irregular al otro lado del puente peatonal, y en el barrio del Carmen debido a que el Moctezuma comenzó a desbordar hacia los lados en plena madrugada por lo que había riesgo de que pudiera causar afectaciones. Anoche nuevamente las precipitaciones ocasionaron que el nivel volviera a subir y elementos policíacos realizaban recorridos por los márgenes para vigilar el cauce y si había necesidad de comenzar a evacuar a las familias como ocurriera hace unos días en la calle 16 de septiembre del Barrio del Carmen. Ayer se llevó a cabo el mensaje del Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, quien no solo contó con la visita del secretario de Hacienda, y aspirante a la presidencia de la república José Antonio Meade, sino del mismo presidente del comité ejecutivo nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, lo que representa un gran espaldarazo para el mandatario potosino y un mensaje importante que ambas figuras coincidan en el evento. Quien también asistió por cierto, fue el empresario Rodrigo Sánchez Flores, quien aprovechó para buscar un acercamiento y tomarse la foto con ambas figuras, lo cual lo dio a conocer a través de sus redes. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones