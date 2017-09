Apreciaciones Las lluvias presentadas en los últimos días en la ciudad y región, sobre todo las de este miércoles por la mañana, hasta el momento solo han causado ligeras inundaciones en los sectores de siempre. El Ayuntamiento de Valles lanzó una vez más el exhorto a la población para que eviten tirar basura en la vía pública dado que ésta, termina siendo arrastrada por las aguas y al final tapa las alcantarillas y los conductos originando las inundaciones en los sectores. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Entre las afectaciones causadas a la ciudad por las lluvias se encuentran las inundaciones a planteles como el CONALEP así como la crecida de arroyos como el que atraviesa el fraccionamiento Villa Real de Santiago, donde un vehículo fue arrastrado por la corriente. El comisariado ejidal de Los Sabinos Matías Salinas expresó que es necesario que el Ayuntamiento así como la Secretaría de Turismo de Gobierno del Estado realicen una mayor difusión para promover las visitas a las grutas que ahí se ubican y no solo darle prioridad a los parajes como Micos y El Sidral. Y es que señala que las Grutas de los Sabinos tienen muy poca afluencia de visitantes y aunado a ello, se tiene en malas condiciones el acceso principal. Según lo expresado por la delegada de turismo en la región, la empresaria Irma Laura Piña, una de las quejas que le han vertido los visitantes es en torno a que los parajes no cuentan con sanitarios dignos. Señala que los turistas se quejan que los baños están sucios y que son de letrinas debido a que las zonas donde se encuentran no cuentan con los servicios básicos. Piña Juárez indicó que el pasado martes, los representantes de los comités de los parajes fueron convocados a una capacitación precisamente para mejorar la calidad en el servicio al turista pero lamentablemente se tuvo muy poca afluencia. Este viernes, estará realizándose una edición más de la Feria del Empleo que lleva a cabo el Servicio Nacional de Empleo donde, tradicionalmente son ofertadas vacantes que mayormente tienen que ver con el ramo de las ventas y créditos, seguido de empleados generales y en una menor parte puestos para profesionistas. Cabe recordar que en la edición del año pasado, dicha feria del empleo tuvo mucho menos participación de las empresas que se acercaron a ofertar sus vacantes pero también, fue menos la afluencia de buscadores de empleo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones