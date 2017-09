Huejutla, Hgo.- Padres de niños que asisten al kínder de la colonia Miguel Hidalgo, solicitan públicamente al director de Tránsito y Vialidad Municipal, Rubicely Hernández Naranjo, que retiren un vehículo que está prácticamente abandonado enfrente de la institución. Explicaron que la unidad motora en referencia, es un coche de color gris, sin placas de circulación, el cual tiene estacionado en el lugar más de dos años, por lo que ya es necesaria la intervención de las autoridades para que lo ubiquen en otro espacio. Agregaron que por estar estacionado en las inmediaciones de la puerta del kínder, obstaculiza la entrada y salida de niños, “lo cual incomoda a quienes diariamente asistimos a dejarlos, ya que por la aglomeración no podemos desplazarnos con comodidad y apretujamos a nuestros hijos”. Asimismo, exhortan al propietario y/o propietaria para que lo repare o en su defecto lo guarde en un lugar privado, no público, en donde no afecte a terceras personas, como en este caso a padres y niños en edad preescolar como son los del kínder de la colonia Miguel Hidalgo. Para finalizar, las mamás refirieron que todo vehículo abandonado en la vía pública causa un pésimo aspecto, a la vez que es un peligro ya que en ocasiones es utilizado como refugio de malhechores.