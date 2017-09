Apreciaciones Contrario a lo que muchos adversarios pensaban, el día de ayer durante el segundo informe de gobierno del alcalde Manuel Morales Ramírez de Coxcatlán, se hicieron presentes cientos de habitantes del municipio, los cuales no fueron acarreados como en muchas ocasiones se lleva a cabo en algunos municipios, sino que por propio pie e inversión acudieron al lugar a pesar de las lluvias, logrando el lleno del recinto oficial como lo fue el auditorio municipal y por fortuna el evento se encontró organizado de manera adecuada al cumplirse primero con el protocolo de presentación del informe al cabildo y posteriormente a la población en general en donde sin embargo el edil se extendió un poco más de lo acordado al además de dar a conocer los montos y obras realizadas, agradeció en todo momento el apoyo brindado no solamente de las dependencias municipales, sino también del gobierno del estado y de la federación, Apreciación Huasteca Centro | Apreciaciones huasteca centro 0 Comentarios pero esto fue causa de que algunos de los presentes de la tercera edad se quedaran dormidos algunos minutos y aun ante los aplausos de los presentes estos relajados dormían plácidamente sobre la silla. Finalmente el protocolo se cumplió aun cuando para muchos no fue satisfactorio al señalar que aún no cuentan con obras realizadas por la presente administración. El problema de la basura sigue siendo la bandera de los partidos políticos para golpetear al ayuntamiento de Huehuetlán, sobre todo cuando la administración es emanada del partido Verde Ecologista y desde siempre han tenido el problema para recolectar los desechos pero sobre todo para contar con un lugar adecuado para que este sea depositado, bandera que servirá para que durante las próximas contiendas electorales se pueda golpear más al ayuntamiento. Sin embargo este problema ha sido heredado desde la administración anterior al contar con problemas con el ayuntamiento vecino de Tancanhuitz por la falta de pago y aun cuando bien se podría resolver la situación con el dialogo y el pago correspondiente, la administración huehuetlense no quiere cumplir con este requisito. En el tema del relleno sanitario este se encuentra en malas condiciones al grado de que se anuncia que este ya cuenta con muy poco tiempo de vida por lo que la administración actual y la que le preceda deben de aplicarse a la adquisición de un nuevo terreno que reúna las características exactas para que se pueda establecer un nuevo relleno aun cuando este no sea ubicado en el mismo municipio de Tancanhuitz, por lo que se requiere de la intervención de todos los municipios involucrados, como Axtla de Terrazas, Aquismón, Xilitla, municipios en donde bien puede existir un espacio que permita dicha recolección de las toneladas de basura que originan entre ambos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones