Bajo el formato tradicional ayer se llevó a cabo la entrega del segundo informe del presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, Adelaido Crispín, en un evento que logró reunir más de dos mil personas provenientes de las distintas comunidades y barrios de la cabecera municipal, pese a la amenaza de lluvia que finalmente se cumplió y durante el evento causó algunos problemas con el servicio de energía eléctrica. Pese a esto el alcalde logró dar su mensaje en el cual agradeció a la ciudadanía por el apoyo brindado en su segundo año de gobierno, en donde se ha trabajado para gestionar y lograr aterrizar importantes apoyos para beneficio de la misma ciudadanía. Llamó la atención que el representante del gobernador del estado, fuera el secretario técnico del gobierno estatal, Aldo Torres, ya que es una de las figuras cercanas al mandatario, lo que se interpreta como una buena relación entre el gobierno municipal con el ejecutivo del estado a pesar de pertenecer a corrientes políticas distintas. Quien llegó barriéndose al evento fue el alcalde de Tampacán, Filemón Hilario Flores, ya que llegó casi al finalizar el evento, tampoco se contó con la presencia de la diputada local del XV distrito Guillermina Morquecho, ni del diputado federal Christian Sánchez Sánchez, a pesar de ser los representantes de estos distritos. El gran ausente fue el regidor panista Sergio Rivera, quien fue señalado como uno lo instigadores a que los demás regidores marcaran una postura de rechazo hacia el presidente municipal, situación que no se pudo concretar debido a que el regidor sufrió un problema grave de salud que lo dejó paralizado de manera parcial. Esta situación no deja de ser delicada ya que se tendrá que analizar si el regidor podrá regresar a ocupar su puesto o en todo caso se llamará a su suplente para ocupar el cargo como lo establece la ley. El cambio de la Asociación de Padres de Familia, en la escuela secundaria Justo Sierra Méndez se realizó de manera parcial, ya que por reglamento de las escuelas ahora los presidentes pueden ocupar el cargo dos veces continúas, mientras el resto del comité algunos permanecieron y otros más como las vocales fueron renovados en la misma asamblea. Uno punto que no fue aclarado pese a que los padres pedían explicación fue el de la cuota voluntaria que se modificó el mismo día de la inscripción, así como también que está pasando con la cooperativa ya que algunos padres manifiestan desconfianza en el manejo de las finanzas.