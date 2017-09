Apreciaciones Muchas dudas, quejas e inconformidades aún persisten entre los representantes de partidos políticos y aspirantes a un cargo de elección tras los recientes cambios en la ley electoral, aseguró la aun consejera estatal del CEEPAC Silvia Martínez durante la capacitación que impartió a medios de comunicación este jueves en ciudad Valles. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios Manifestó que temas como la paridad de género y la cuota joven, meterán en apuros a los dirigentes de los partidos políticos al momento de postular a sus perfiles, pero también las candidaturas independientes están causando inconformidades. Y es que señala que a diferencia de un aspirante a un cargo público emanado de un partido político que sí puede incurrir en actos anticipados de campaña, un candidato independiente no, ya que todavía la ley no es restrictiva en ese aspecto. Además, prácticamente quien aspire a ser candidato independiente, desde el primero de enero podrá comenzar a recabar las firmas para el Respaldo Ciudadano que le pide el 2% de la lista nominal. Otro tema más que está en controversia dijo la consejera, es el de la solicitud de licencia de quienes hoy ostentan un cargo y pretenden reelegirse, ya que la ley electoral del estado si lo exige mientras que la Sala Superior del Tribunal Electoral se pronunció en que no es necesario. Por lo pronto, este viernes el pleno del CEEPAC sesionará en su sede en la capital potosina y entre otros aspectos más del orden del día, habrán de definir el calendario oficial del proceso electoral del 2018, donde se fijarán los tiempos para el Respaldo Ciudadano de los candidatos independientes, las precampañas y las campañas, así como el registro de los candidatos ante los comités municipales y comisiones distritales. Esta semana, iniciaron los trabajos de remodelación y adaptación de las antiguas instalaciones donde operó el Hospital del ISSSTE para ser transformadas en la Casa de Día para jubilados y pensionados por ese instituto. Cabe recordar que fue la diputada federal Delia Guerrero quien impulsó ese proyecto y que incluso fue acusada de haber plagiado supuestamente ese proyecto a una asociación de mamás solteras llamada MAMIS. Incluso, la presidenta de esa asociación hace unos meses atrás, amagó con no permitir que iniciaran los trabajos de remodelación de ese inmueble ya que como MAMIS, pedían que fuera usada como un sitio donde las mamás solteras o en situación de vulnerabilidad pudieran ser atendidas y encontraran apoyo, pero tal parece que se les calmaron los ánimos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones