Planteles educativos denuncian ante el SNE la falta de empleo Pidem al SNE que realice la aplicación del Sistema Dual con el cual, el Gobierno vincule a las instituciones educativas con las empresas. Directores y representantes de instituciones educativas de nivel medio superior y superior denunciaron ante el titular en el estado del Servicio Nacional de Empleo Juan de Jesús Rocha Martínez, la falta trabajo y llegada de empresas a la localidad que origina que los jóvenes que egresan cada año laboren en lugares para los que no se prepararon o bien abandonen la ciudad y emigren a otras entidades. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios DIRECTIVOS DE ESCUELAS DE nivel medio superior y superior manifestaron la problemática de la falta de empleos en la localidad Lo anterior sucedió en la reunión que convocó el titular en el estado del SNE este miércoles al mediodía en un conocido hotel de la ciudad y que, tenía la intención de reunirse con los sectores productivos y actores económicos de la ciudad. Sin embargo, no acudieron representantes de la CANACO, CANACINTRA, ni de empresas de la ciudad o región sino su mayoría fueron de planteles como el Tecnológico de Valles, CONALEP, CECATI y CETAC. Rodolfo Izaguirre González, director del Centro de Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) señaló que hay una gran cantidad de jóvenes que egresan como técnicos en diversas áreas, pero no logran colocarse en las empresas, mientras que profesionistas que salen de instituciones como el Tecnológico, terminan fugándose a otros estados y ciudades. Señaló que hace cerca de 12 años se instaló en Valles la empresa ARNECOM y desde aquella fecha, no han llegado más factorías. Lamentó que las instituciones educativas ejerzan recursos en preparar a jóvenes y que al final cuando estos egresan, no aporten para la economía de la ciudad sino que emigran a otros lugares. Izaguirre González pidió al SNE que realice la aplicación del Sistema Dual con el cual, el Gobierno vincule a las instituciones educativas con las empresas para que éstas digan que personal está ocupando y que permitan a los estudiantes, llevar a cabo sus prácticas. "Nuestros chavos se desilusionan, estamos formando gente para mandarla a otros estados, ya no vuelven" expresó. Por su parte, la directora del CECATI Claudia Lorena Rodríguez Saucedo respaldó el sentir del director del CETAC y se pronunció para que se dé esa vinculación entre el gobierno, las empresas y los planteles. Juan Jesús Rocha al escuchar el sentir de los directivos, se comprometió a que dentro de dos meses habrá una segunda reunión donde además invitarán a los representantes de las diversas cámaras que existen en la ciudad así como de la SEGE y de la Secretaría de Economía para se pueda ir avanzando en las propuestas.