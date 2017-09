Fuerte lluvia causó daños a productos de comerciantes El tianguis fue levantado temprano porque comerciantes temían sufrir pérdidas HIDALGO | Jaltocan 0 Comentarios El maíz que tenían extendido los vendedores de maíz se mojó así como chile y otros productos que tienden a enmohecerse Sumario: Rápidamente comerciantes levantan sus puestos por aguacero Jaltocán, Hgo.- Un fuerte aguacero cayó este jueves durante el tianguis, lo cual causó pérdidas en algunos comerciantes que se encontraban instalados en sus puestos y no contaban con lona, como en la Plaza del Maíz, donde tuvieron que levantar rápido sus negocios. Vendedores de maíz sufrieron pérdidas luego de que cayera un fuerte aguacero la mañana de este jueves, lo cual no les dio tiempo de reaccionar y se mojaron sus productos, tanto en la plaza del maíz como en el mercado en donde también quienes tenían puestos de chile, cacao, condimentos y algunos productos de la canasta básica se mojaron y tuvieron que levantarlos. Dicha situación hizo que visitantes hicieran sus compras rápidamente y se retiraran para evitar mojarse, por lo que los vendedores no lograron las ventas que tenían programadas al presentarse este viernes el día de San Miguel en donde se realiza la primera ofrenda a los Muertos, donde mayormente registran ventas mayores todas aquellas personas que venden chiles secos, condimentos, maíz, flor de muerto, pan, chocolate o cacao, canela, entre otros que son utilizados para la elaboración delos alimentos que son presentados en los altares durante el ritual. Mientras tanto quienes se dedican a la venta de aves de patio y puercos dijeron que muy pocas personas acudieron a comprar y que esperan que la situación se componga después del segundo domingo de octubre con la fiesta del xantolo. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apatía y división generan estancamiento de obras Dependencias interesadas en atacar conflictos de jóvenes Antepasados celebraban el Mijkailhuitl y no Xantolo Autoridades de La Capilla realizan gestiones de obras Escuelas de la Capilla se unen al luto en honor a estudiantes