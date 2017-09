Muchos profesionistas y pocas vacantes en la Feria del Empleo Los puestos que se ofertaron eran generales con estudios de secundaria o preparatoria Este viernes se llevó a cabo la Feria del Empleo en donde de nueva cuenta, abundaron los jóvenes profesionistas sobre los recién egresados de las instituciones de nivel superior, sin embargo la mayor parte de las vacantes era para empleados generales con poca preparación académica. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios LA GRAN MAYORÍA DE LAS vacantes son de tipo general donde no se pide licenciatura o ingeniería Según lo informado por el Servicio Nacional de Empleo, en dicho evento participaron 25 empresas de las cuales dos provenían de la capital potosina y en total, se ofertaron 400 vacantes, más sin embargo, la asistencia de personas en busca de una oportunidad laboral a la feria fue superior. Karla Duarte, quien es discapacitada, indicó que estudió psicología pero en dicha Feria del Empleo no encontró una vacante acorde a su perfil sino que se topó con que la mayoría eran puestos de empleados generales. Por otra parte, Álvaro Álvarez, de la colonia Citlalmina y de 48 años de edad, refirió que precisamente por su edad, le es más difícil ser contratado. Refiere que en este año laboró como vigilante en el Hospital General pero hubo recorte de personal y se quedó sin empleo, mientras tanto se dedica a trabajos de albañilería e instalación de sistemas eléctricos. El subdirector de recursos humanos de una tienda departamental que pidió el anonimato, expresó que los puestos que ofertó eran generales con estudios de secundaria o preparatoria, para el área de piso, sin embargo ante él acudieron jóvenes profesionistas recién egresados de carreras no acordes a la empresa, tales como licenciatura en turismo sustentable e incluso a la sucursal acudió un criminólogo, pero les hace ver que no hay espacios para personas con ese perfil. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inauguran feria del Empleo y se entregan proyectos productivos Invertirán 3 millones en video vigilancia Ex delegado de SCT ofrece servicios de taxi pirata 90 días para concluir trabajos de reparación del puente El Cascabel Invitan a capacitación a los promotores culturales