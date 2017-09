Ricardo Escudero Pozos, enlace municipal del FORTASEG, señaló que por el momento se encuentran haciendo los trámites necesarios para hacer una reprogramación del recurso que aún se tiene disponible, por el orden de 3 millones 100 mil pesos. Explicó que este recurso se encuentra etiquetado ya para la adquisición de patrullas y equipo de cómputo, pero con la reprogramación se busca adquirir más cámaras para cubrir un mayor radio de vigilancia en la ciudad, ya que actualmente se encuentran en funcionamiento 10 y se busca comprar 10 más, con lo que se duplicaría la cantidad de “ojos” con los que contaría el C3. En cuanto a los lugares donde habrán de colocarse, esto ya no depende del FORTASEG, si no de estrategias propias de la Policía Municipal en coordinación con la Secretaria de Seguridad Pública. El funcionario enfatizó que por cuestiones de presupuesto y también de que la reprogramación tiene que ser validada por el secretariado de seguridad, pudiera que no se autorice la compra del equipo y terminen adquiriendo las patrullas.