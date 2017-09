90 días para concluir trabajos de reparación del puente El Cascabel La segunda etapa de rehabilitación inició el 23 de septiembre por lo que el 23 de diciembre sería entregada la obra, la cual a la fecha lleva un 18% de avance; JEC El Director de la Junta Estatal de Caminos en el Estado, Ing. Porfirio Jesús Flores Vargas anunció que la segunda etapa de reparación del Puente El Cascabel en Ciudad Valles está en proceso y de acuerdo a los tiempos proyectados, éste podría reabrirse a la circulación este mismo año. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios El Director de la Junta Estatal de Caminos en el Estado, Ing. Porfirio Jesús Flores Vargas anunció que el puente quedará concluido este mismo año. Acompañado del alcalde Jorge Terán Juárez y del dirigente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en San Luis Potosí, Arquitecto Marco Antonio Castellanos, el Ing. Porfirio Flores ofreció una rueda de prensa en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal de Valles, en la que dio a conocer los avances en la obra de reparación del puente El Cascabel, los cuales se han dado conforme los tiempos establecidos en las licitaciones y conforme a la norma de calidad y las especificaciones técnicas del proyecto. Precisó que para los trabajos de reparación de este acceso, hay un presupuesto autorizado por la Secretaría de Finanzas de 25 millones de pesos, de los cuales 3 millones 55 mil pesos se invirtieron en la primera fase de la obra, y 19 millones 146 mil pesos se están aplicando en esta segunda etapa, que está en proceso, y con gran avance de acuerdo a los tiempos estipulados. Destacó el titular de la Junta Estatal de Caminos que los trabajos de la primera etapa del puente El Cascabel consistieron en hacer escamas nuevas de concreto, tensarlas y utilizar relleno fluido en su interior, que es un producto básicamente compuesto de arena, cemento y agua, con resistencia de 100 kilos por centímetro cuadrado, y se puso una carpeta en la rampa de salida donde fue el daño, en ambos carriles. Concluida esta fase, se licitó la segunda etapa que es la que se está trabajando y que consiste en hacer 63 pilotes de 1.40 metros de diámetro, y excavar y perforar para introducirlos, y colar además una zapata paralela a lo largo del muro para darle solidez. Dijo que el contrato de esta segunda fase de reparación del puente lo trae la empresa potosina “Sánchez Valdés”, la cual fue aprobada el pasado 7 de agosto, y su plazo de ejecución corrió a partir del 23 de ese mismo mes, y se tendrán 90 días para concluir los trabajos, lo que indica que si no hay retrasos por cuestiones climatológicas o de alguna otra índole, este mismo año podrá reabrirse a la circulación, mencionando que actualmente estos trabajos presentan un avance del 18%. Flores Vargas, dijo que el techo financiero fijado por la Secretaría de Finanzas para esta obra es de 25 millones de pesos, y no se podrá exceder de cantidad en los trabajos que se realicen. Asimismo dijo que la obra de acuerdo con la nueva ley tiene una póliza de garantía de daños de un año y medio, por la que la empresa responsable de los trabajos tiene que responder por si el puente presentara alguna falla. Indicó que en una obra de esta índole, y como en esta zona el calor origina que las carpetas se dilaten, se contraigan, y pierdan flexibilidad, lo que origina que entre el agua, por lo que habrá que determinarse lo referente al mantenimiento que se le habrá de dar en lo sucesivo a esta obra, y aunque aún no se ha definido que instancia gubernamental estará a cargo, estos trabajos dijo, se estima llevarían una inversión anual de aproximadamente 200 mil pesos. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Inauguran feria del Empleo y se entregan proyectos productivos Muchos profesionistas y pocas vacantes en la Feria del Empleo Invertirán 3 millones en video vigilancia Ex delegado de SCT ofrece servicios de taxi pirata Invitan a capacitación a los promotores culturales