Apreciaciones Una nueva creciente del río Moctezuma activó ayer los cuerpos de emergencia debido a que las zonas que tradicionalmente se inundan fueron las primeras en resentir el desbordamiento que se registró, aunque no fue tan intenso como en años anteriores, aun se espera que continúen las lluvias por los siguientes días. Sin embargo dentro de la contingencia resurgen los conflictos que se viven en estas zonas, en donde hay inconformidad de parte de algunos vecinos que se oponen a que se hagan trabajos para evitar que el agua siga entrando, como en la calle 16 de Septiembre del barrio del Carmen, en donde al menos dos vecinos son señalados como conflictivos y no permiten que se nivele la calle más arriba. Hay quienes confían en su experiencia al vivir ya por muchos años a la orilla del río y prefieren estar en sus casas que salir a un albergue complicando las labores de los cuerpos de auxilio, quienes en anteriores ocasiones han tenido que sacarlos por encima de cercados o bardas, ya que viven en zonas prácticamente inaccesibles cuando crece el río. El temor de la gente se vuelva sobre la posibilidad de que la presa de Zimapán pueda verse saturada y comience a desfogar, y esto ocasiona que se generen falsas informaciones a través de las redes sociales, mismos que son desmentidos por las autoridades una y otra vez señalando que la presa se encuentra aún en su margen de seguridad por tanto no hay riesgo, y en todo caso serán las autoridades las encargadas de generar la alerta. En el Barrio San Rafael se acercan las festividades del santo patrono, pero hace ya algunas ediciones que se han generado roces entre los vecinos y el comité organizador, lo cual ha complicado que se pueda realizar de la manera que siempre se realiza con gran algarabía, además de que se requiere de quien patrocine el evento, lo cual en este año no debería ser un problema ya que existen quienes buscan promocionarse con fines electorales. Y precisamente se espera que en los próximo días pueda quedar ya instalado el comité municipal electoral así como el consejo estatal electoral de participación ciudadana, CEEPAC, en el municipio, ya que el pasado 14 de este mes se realizaron las entrevistas a los aspirantes a ocupar cargos dentro de estos organismos encargados de ser los árbitros en la jornada electoral. Se prevé que puedan estar colocados frente la biblioteca municipal aunque no se ha confirmado aun cual será la ubicación exacta y a partir de cuando comenzarán a sesionar previo a que inicie el proceso de selección de candidatos de los partidos políticos a los cargos municipales, distrital local y federal.