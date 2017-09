PAMAR imparte taller de embarazo precoz Xochiatipan, Hgo.- Concientizar a los alumnos en la prevención del embarazo precoz, fue el objetivo del taller para alumnos del nivel medio superior, además de otros temas para su buen desarrollo, ya que es el reto del DIF municipal el proteger a los adolescentes antes riesgos de sus formación y desarrollo. HIDALGO | Xochiatipan 0 Comentarios PAMAR e Instancia Municipal de la Mujer impartieron pláticas de prevención del embarazo precoz. Por eso el sistema DIF Municipal que preside Oralia Hernández Torres, reafirma su compromiso a través del personal de Programa de Atención a Menores en Riesgo (PAMAR) y La Instancia Municipal de la Mujer, impartieron un taller a estudiantes sobre la prevención del embarazo no planificado en el adolescente. Los temas que se trataron fueron violencia en el noviazgo, sexualidad, consecuencias del embarazo y uso correcto de métodos anticonceptivos, con la finalidad de concientizar a jóvenes sobre la prevención de embarazos no deseados, que pueden truncar el buen desarrollo tanto social como académico de los jóvenes. Las pláticas fueron dirigidas a los alumnos del Colegio de Bachilleres de la cabecera municipal, la Escuela Telesecundaria y la Secundaria Técnica No 30. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Reunión del Consejo Técnico Fiesta del Elote en Xochiatipan DIF entrega credenciales para adultos mayores ¡Anciano herido tras caerle una roca! Alcaldía envía máquinas para retirar derrumbes