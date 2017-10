Federales tienen a cuota a transportistas rurales: CNC Dirigentes presentaron su queja ante la delegación en la capital del estado ya que consideran un abuso de autoridad Transportistas adheridos a la Confederación Nacional Campesina, CNC, acudieron a la capital del estado para dialogar con la Secretaría de Finanzas, de Comunicaciones y Transportes, así como con la Policía Federal para señalar distintas arbitrariedades que supuestamente se han presentado en la huasteca, entre ellas el cobro de cuota, impuesto por la corporación federal, para no ser detenidos por circular por tramos federales. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Aurelio Martínez Feliciano, presidente de la CNC en el municipio Al respecto Aurelio Martínez Feliciano, presidente del comité directivo municipal de la CNC, mencionó que en días pasados acudieron a la capital del estado en donde se entrevistaron con el titular de la Secretaría de Finanzas a quien plantearon el problema que enfrentan los transportistas que buscan acceder a un crédito, ya que se les pide como garantía las facturas de los vehículos, los cuales están todavía pagando, al igual que escrituras de propiedades cuando muchos son comuneros y solo tienen títulos parcelarios. Ante esto se acordó que solamente se les habrá de extender un pagaré que será liquidado dentro de un término razonable para poder acceder a los beneficios del crédito, lo cual fue aceptado por la organización campesina. Posteriormente se trasladaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para dialogar con Juan Ramiro Robledo, a quien le dieron a conocer que la entrega de los permisos para los transportistas de esta zona se han retrasado por lo que pidió que se le diera agilidad a través de la misma dependencia, además de que se convoque a una sesión de consejo ya que no se han realizado, lo cual también ya fue agendado para el mes de octubre. Finalmente dialogaron con la Policía Federal en donde le plantearon al responsable del operativo de revisión de unidades de transporte el acoso que sufren los transportistas cuando tienen que circular por carretera federal ya que constantemente son detenidos por los agentes federales. Refiere que incluso se les ha pedido a cada ruta que deben aportar de 100 a 170 pesos por cada uno de los transportistas a fin de no ser detenidos cuando circulen, lo cual consideran un abuso de autoridad ya que los trabajadores apenas libran lo que les queda de ganancia diaria ya que deben de cubrir la cuenta del patrón y la gasolina. Ante esto se les explicó a los cenecista que los agentes federales no tienen autoridad para detener ninguna unidad ya que solamente los inspectores de la SCT habilitados dentro de la Policía Federal están avalados para estos operativos, por lo que se habrá de realizar una investigación sobre dicha denuncia ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Río Moctezuma rebasa al pozo Encantado en Tamán Protección Civil al pendiente del Amajac y Moctezuma Renuevan parcialmente APF de la Justo Sierra Méndez Clausuran el curso de certificación a funcionarios 34 aniversario del CBTIS 187