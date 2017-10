Río Moctezuma rebasa al pozo Encantado en Tamán El arroyo de Santiago se mantuvo dentro de su cauce debido a previamente se hizo el desazolve por parte del ayuntamiento La creciente del río Moctezuma también afectó a la delegación de Tamán, en donde el llamado pozo encantado quedó sumergido bajo el agua, mientras que el arroyo Santiago también tuvo una creciente, pero el agua desbordó su cauce debido a que previamente se realizó el desazolve por parte del Ayuntamiento, ya que en años anteriores se veían afectados. HUASTECA POTOSINA | Tamazunchale 0 Comentarios Así lucía el pozo encantado al ser rebasado por el río Moctezuma Una fuerte bajada de agua en el río Moctezuma ocasionó que a la altura del barrio Guadalupe comenzara a desbordar dejando bajo el agua el paraje del pozo encantado y se generó la alerta para las familias que viven en la ribera del río ante la posibilidad de que el agua pudiera llegar hasta las viviendas lo cual no había sucedido. Elementos de Protección civil, así como de la policía estatal realizaron recorridos por el lugar para verificar las condicione del río y de los niveles, determinando que no había personas afectadas por la creciente, aunque se mantenía la alerta para vigilar el comportamiento del afluente. Mientras que en el arroyo de Santiago, éste aumentó rápidamente su nivel al captar los escurrimientos de las montañas aledañas, aunque a diferencia de años anteriores en esta ocasión no desbordó hacia las casas, y solamente se mantuvo dentro de su cauce natural, debido a que previamente se hizo la solicitud al ayuntamiento para realizar trabajos de limpieza y esto permitió que el agua corriera sin dificultad. Se habilitó la delegación municipal como albergue temporal a fin de tener que evacuar a las familias del barrio Guadalupe en caso de ser necesario. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Federales tienen a cuota a transportistas rurales: CNC Renuevan parcialmente APF de la Justo Sierra Méndez Protección Civil al pendiente del Amajac y Moctezuma Clausuran el curso de certificación a funcionarios 34 aniversario del CBTIS 187