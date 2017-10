Nos están engañando los funcionarios acusa FCSN El gobernador compromete reuniones de trabajo de sus funcionarios. El dirigente del Frente Ciudadano “Salvador Nava” (FCSN) Primo Dothé Mata, acusó que están siendo engañados por los funciones del gobierno del estado al darles largas a las exigencias de realizan y su temor es que también estén haciéndolo con el mandatario estatal Juan Manuel Carreras López. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios MOMENTOS EN QUE Primo Dohté Mata denuncia que están siendo engañados por sus funcionarios Este sábado, una comitiva del FCSN se apostó en el estacionamiento del Centro Cultural de la Huasteca Potosina, ya que al interior del teatro “Fernando Domínguez” se encontraba el mandatario estatal, quien atestiguaba el segundo informe de gobierno del alcalde de Valles Jorge Terán. Cuando acabó dicho evento, Carreras López fue abordado por integrantes de dicho frente y Dothé Mata le expresó que “la verdad, en resumen nada más nos han engañado y espero que nada más nos hayan engañado a nosotros y no a usted, nos han engañado en calendarios”. En entrevista, Primo Dothé expresó que se trata de demandas de atención a la educación, a la salud, a la justicia social que no se han atendido, sino que solo les han dado fechas para posibles soluciones, pero que no han prosperado. Abundó que hubo compromisos adquiridos al principio de esta administración estatal en materia de salud que tienen que ver con la instalación de clínicas, en alimentación pero solo se han dado incumplimientos. Resaltó que el FCSN ha pugnado por la mejora en la atención médica sobre todo en la huasteca sur, ya que en la zona no existe un hospital de tercer nivel sino lo más que se tiene es de segundo nivel ubicado en Valles. Carreras López se comprometió a que sus funcionarios involucrados en los temas, agenden reuniones de seguimiento con los integrantes del FCSN. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Instancia de la mujer realizará feria artesanal Piden más promoción a la Gruta de Los Sabinos Rindió alcalde Jorge Terán su segundo informe de gobierno Alerta la SGG por crecida de ríos en la huasteca sur Cabildo infantil realizó visita al museo de Valles