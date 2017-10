Alerta la SGG por crecida de ríos en la huasteca sur La Secretario General de Gobierno (SGG) en San Luis Potosí está atenta a la situación que prevale en la entidad por las lluvias que se han registrado en los últimos días y mantiene una atención especial en la huasteca sur donde el pasado viernes se desbordó uno de los ríos sin que se presentaran afectaciones. Ciudad Valles | Ciudad Valles 0 Comentarios EL SGG ALEJANDRO Leal Tovías expresó que hay principal atención para la huasteca sur por la creciente de ríos El SGG Alejandro Leal Tovías expresó lo anterior y detalló que la dirección estatal de Protección Civil mantiene un trabajo coordinado con las unidades en cada uno de los municipios. “Estamos atentos pero en este momento no hay daños que pudieran preocuparnos, no hay evacuaciones, tenemos el pendiente del año pasado de en Tamazunchale de Pezmayo que hubo un desprendimiento o amenaza y estamos muy atentos porque no ha sucedido más” indicó. Una de las zonas donde más atención se está poniendo expresó el funcionario, es la huasteca sur donde se desbordó un río el viernes en la mañana, pero que por la noche volvió a su cauce. Por otra parte, afirmó que los sismos sucedidos tanto el 07 así como el 19 de septiembre y que fueron perceptibles en el estado, no causaron afectaciones a tres escuelas del nivel básico como se había dicho. Leal Tovías expresó que “se detectaron algunas escuelas con daños, se hizo la revisión en un jardín de niños y en dos escuelas primarias- una de ellas en Tamasopo-, esos daños que tenían eran anteriores al sismo que no era a consecuencia del sismo sin embargo se tomaron las providencias necesarias y suspendieron clases”, finalizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Instancia de la mujer realizará feria artesanal Piden más promoción a la Gruta de Los Sabinos Rindió alcalde Jorge Terán su segundo informe de gobierno Nos están engañando los funcionarios acusa FCSN Cabildo infantil realizó visita al museo de Valles