Entrevistado al término del festejo del Día Mundial del Turismo, expresó que son pocas las personas que visitan ese lugar y ha notado que se le da mayor difusión a los parajes con cuerpos de agua tales como las Cascadas de Micos y El Sidral, cuando las grutas también representan un atractivo a los turistas. Por ello, dijo que ya solicitó a la directora de turismo Beatriz Ponce de su apoyo no solo para la promoción del lugar sino también para la atención de necesidades prioritarias como la reparación del acceso del ejido a las grutas, ya que actualmente está en muy malas condiciones. Reconoció que dentro de las cosas positivas que se han hecho, es que ya fue renovada recientemente la señalética para llegar a la gruta, ya que la anterior era antigua y estaba dañada. Salinas Hernández por otra parte expresó que en estos momentos, está enfocado en obtener el Registro Nacional de Turismo que está pidiendo la SECTUR federal. “Si falta difusión, ya le platicamos a la directora de turismo para que nos dé el apoyo para darle promoción; si he escuchado que se difunde más la zona de Micos pero para este lado no existe pero las grutas son un atractivo” indicó por último.