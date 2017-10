Cuatro casas en peligro de ser aplastadas en Tantocoi Huehuetlán, S.L.P.- En el transcurso de estos días se ha vuelto evidente los estragos que las lluvias han causado, ya sea en caminos encharcados, arroyos crecidos, deslaves y no es la excepción con las viviendas de las comunidades más humildes, es lo que comenó el Director de Asuntos Indígenas, Flavio Andrés Castro. HUASTECA POTOSINA | Huehuetlan 0 Comentarios “Familias de Tantocoi en riesgo por deslaves”; Director de Asuntos Indígenas, Flavio Andrés Castro. Mencionó que en la localidad de Tantocoi se puede observar a simple vista el peligro en el que se encuentran varias viviendas si llegará a presentarse algún derrumbe. “Hay partes donde por los cortes que se han hecho de las carreteras, las casas de encuentran en riesgo de ser arrastradas si se presenta algún deslave en caso de que continúen estas lluvias” señaló. “Oportunamente se le ha solicitado a la Dirección de Protección Civil que realice una supervisión en esta zona para evitar percances en dicha comunidad, atendieron de manera favorable esta petición, por lo que ya se encuentran monitoreando el área en donde existe riesgo de deslave” dijo. Hace la recomendación el director de Asuntos Indígenas de contar con personal más capacitado para este tipo de contingencias naturales “si se ha hecho el dictamen, pero necesitamos algo más completo, que tenga todas las especificaciones”. “Actualmente en el municipio no se cuenta con un ingeniero que pudiera detectar a manera de prevención de este tipo de percances dónde es viable la construcción de viviendas y hasta el momento Protección Civil no cuenta con este tipo de especialistas” refirió. Recalco que son cuatro son las viviendas que hasta el momento se encuentran en situación de riesgo de continuar las lluvias y por el momento es la única comunidad de la que se tiene conocimiento, pero no se descarta que haya otras en la misma situación. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Hace falta concientizar sobre la basura en comunidades Salones al borde del vacío: aulas podrían desplomarse 2º Informe de Gobierno de Carolina Ramírez Villegas Árbol cayó sobre una vivienda en Huichihuayán Población siguen quejándose de la basura en Huichihuayán