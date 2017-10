Apreciaciones La alerta por la creciente de los ríos se mantiene en el municipio y las corporaciones han mantenido la alerta ya que si bien no ha crecido a un nivel peligroso tampoco ha regresado a su escala normal, pese a esto las familias se resisten a abandonar sus casas e irse hacia los albergues temporales. Apreciación Tamazunchale | Apreciaciones Tamazunchale 0 Comentarios La situación más complicada se vive en el río Moctezuma, ya que es el afluente donde más familias viven en su ribera, desde el estado de Hidalgo hasta el municipio de Tampacán, aunque la creciente mayor se observa en el río Amajac y éste está ocasionando un retranque de agua para su similar en el área de las adjuntas. Y en medio de esta contingencia no se observa el equipamiento adecuado a la dirección de Protección Civil, ya que como mínimo deberían tener una lancha o panga para poder acceder a zonas inundadas, vehículos todo terreno para poder salir de zonas fangosas, sin contar los chalecos salvavidas. En donde también se han presentado afectaciones severas es en los caminos comunales, los cuales han llegado a quedar bloqueados por causa de las enormes rocas que llegan a caer han destrozado la carpeta asfáltica, mismas que tienen que ser atendidos por los propios habitantes ya que la Junta Estatal de Caminos tarda en responder al llamado. En el municipio de Matlapa resurge la contracampaña mediática entre el alcalde Edgar Ortega y el ex alcalde César Torres Mendioza, ya que después de que el presidente presentara su segundo informe, el priísta exhibió a través de las redes sociales que las obras que están siendo entregadas en la actual administración fueron gestionadas e iniciadas en la pasada administración. Sin duda esto tiene una finalidad de promoción, ya que es sabido que el ex alcalde mantiene el interés en regresar a la presidencia, aunque todavía no se ha definido y se está en espera de que se sienten los aspirantes a dialogar sobre quien será el candidato por el PRI, no se percibe una división como tal al interior de partido entre los aspirantes. Por el lado del PAN algunas figuras estatales han estado haciendo presencia en el municipio como Alejandro Zapata Perogordo, buscando impulsar a aspirantes a la senaduría y hacia la presidencia de la república. En San Martín Chalchicuautla pese al trabajo de reestructuración del PRI, no ha logrado despuntar como se esperaba con la figura de la actual presidenta del comité, quien se perfila para buscar la candidatura ya que existe una división muy marcada con el ex comité municipal, y esto habrá de afectar al proyecto. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones