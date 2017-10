Apreciaciones Sin mayores contratiempos este viernes después del mediodía, el alcalde Jorge Terán Juárez rindió su segundo informe de gobierno en el teatro Fernando Domínguez en un evento al que llegó el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López con solo unos cuantos minutos de atraso, ya que provenía de Aquismón, donde atestiguó el mismo acto pero de la presidenta Yolanda Cepeda. Apreciación Ciudad Valles | Apreciaciones ciudad valles 0 Comentarios El mandatario estatal por segunda ocasión, no quiso dar declaraciones a los medios de comunicación ya que cabe recordar que en su anterior visita cuando atestiguó la campaña reconstructiva en la UNEME, y aludiendo falta de tiempo, también aludió los cuestionamientos de la prensa. Lo único que destacó del informe, fue el arribo al exterior del Centro Cultural, de un grupo de personas provenientes de la huasteca sur comandadas por Primo Dothé Mata quienes acudieron a cuestionar de los avances a las exigencias que mantienen en diversas inquietudes que plantean. A quien le está yendo muy mal es al ex dirigente de la agrupación cañera de la CNPR Efrén Saucedo, ya que prácticamente ya no podrá a partir de la actual zafra, moler su producto en el Ingenio Plan de Ayala. Y es que, cabe recordar que el ex director de la DAPA Rural afronta una demanda penal por la actual dirigencia de la CNPR por el presunto desvío de 4 millones de pesos y, esa organización junto con la CNC y el Grupo Ejidal de Producción Cañera, acordaron no aceptarlo como socio ni que tampoco muela su caña en el IPA. La directora del DIF en Valles Leticia Flores confirmó que Marisa Muñoz Landaverde dejó de ser desde el pasado viernes, la responsable del área jurídica de dicho instituto. Adelantó que ya se tiene su reemplazo y será el litigante Hermilo Briseño Alvarado quien es pariente de la actual dirigente del PRI Herminia Reséndiz Alvarado, pero además, dicho personaje demandó al Ayuntamiento por despido injustificado y ganó un laudo que cobró hace unos años atrás. En aprietos están cañeros de la zona ya que en esta ocasión se confiaron, y creyendo que no iba a llover más abundantemente dado que estábamos a finales de septiembre, decidieron sembrar la semana anterior. Sin embargo, las fuertes lluvias que se registraron la semana anterior ha generado mucha humedad en el campo por lo cual, existe el riesgo que de seguir las precipitaciones en siguientes días, la semilla brote y se pierda la producción en por lo menos 50 hectáreas. No lo he pensado, no me veo ahí, fue la respuesta de la diputada local del PAN Xitlálic Sánchez Servín al cuestionamiento si buscaría ser la candidata a la alcaldía y solo expresó que las reuniones que ha tenido en diversos sectores de la ciudad ha sido parte de su función como legisladora. Sánchez Servín estuvo en días pasados en la colonia Lázaro Cárdenas, sector donde abundan las calles destrozadas que se vuelven arroyos cuando llueve lo cual pareció sorprender a la legisladora, que la mayor parte de la población de Valles viva en esas condiciones ya que ella está acostumbrada a un estilo muy distinto de vida. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones Apreciaciones