Agresiones a funcionarios no fueron de grupos delictivos La Subprocuradora de Etnias aseguró que los hechos de agresión a funcionarios son hechos aislados y no hay indicios de que de trate de este tipo de delincuencia Tancanhuitz, S.L.P.- Debido a los hechos de agresión física ocurridos en semanas anteriores en contra de dos funcionarios; uno de ellos de Tancanhuitz y otro de Aquismón, se comenzaron a expandir rumores y a distorsionar la información, llegando al punto de pensar que pudiese tratarse de actos relacionados con delincuencia organizada. HUASTECA POTOSINA | Tancanhuitz 0 Comentarios "Estamos generando algunas acciones operativas como son reforzar el tema de seguridad en los municipios Coxcatlán –Tancanhuitz"; Bernarda Reyes Hernández Subprocuradora de Etnias. Ante estos comentarios Bernarda Reyes Hernández, Subprocuradora de Etnias en la región aclaró que se trata de hechos aislados y que no están vinculados con este tipo de organizaciones. Se trata del Defensor de Oficio de Tancanhuitz Rogelio González Lara, y el Síndico municipal de Aquismón Gregorio Ramírez Hernández quienes en semanas pasadas fueron agredidos físicamente por razones desconocidas. "En el caso del Defensor, se atendió el asunto, tenemos la carpeta en etapa de investigación y derivado de la situación estamos generando algunas acciones operativas como son reforzar el tema de seguridad en los municipios Coxcatlán –Tancanhuitz", señaló la Subprocuradora. Dejó en claro también, que en lo que se refiere al tema de la delincuencia organizada, estos actos no son pertenecientes ni están vinculados "esto es posible determinarlo debido a la línea de investigación en la que se están manejando situaciones que no presentan relación con este tipo de delincuencia" refirió. "En el caso de Aquismón de igual manera tenemos la querella del Síndico, y por los delitos que en la cual él denuncia, tampoco de advierte que se trate más que del orden común". Finalmente dijo que es lamentable que estos hechos de hayan dado hacia funcionarios específicamente, pero reitera no significa que todos los funcionarios se encuentren en riesgo.