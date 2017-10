No se dan abasto con el alumnado en el Cbtis 87 Coxcatlán, S.L.P.- En este ciclo escolar el Cbtis No. 87 de este municipio superó el número de alumnos de nuevo ingreso, por lo que se tuvieron que ver en la necesidad de rechazar a varios jóvenes, ya que no se cuenta ni con la infraestructura ni con el número de maestros requerido. Coxcatlán | Coxcatlan 0 Comentarios