Como insensible cataloga priísta al gobierno de Tanlajás “Es un gobierno insensible porque no puede ser que haya tantas necesidades, tantas carencias y trayendo tantos lujos”; Juan Pablo Ramírez Tanlajás, S.L.P.- “Donde no se ganó una sola elección se perdió todo, ninguna sola casilla, una sola sección, empezamos a picar piedra trabajar, no estamos a contentillo de nadie y debe de prevalecer la unidad y la gente de Tanlajás va a decidir quién va a ser su candidato”. HUASTECA POTOSINA | Tanlajas 0 Comentarios “El PRI está organizándose en la etapa de territorialización que ya casi se logran las metas, es síntoma de que van avanzando bien”; Juan Pablo Ramírez. Declaró el delegado por este municipio ante el Partido Revolucionario Institucional Juan Pablo Ramírez, esto al referirse a los avances que presenta el actual Comité Directivo Municipal del tricolor quien dijo “ahorita están organizándose en la etapa de territorialización que ya casi se logran las metas, es síntoma de que van avanzando bien” dijo. “Hay un grupo que está trabajando bastante bien, de ellos emanó la dirigencia, es una amalgama de los grupos, aquí ya no es de simulación, es de trabajar en serio no sólo de llenar listas y ahora conforme van avanzando, no se han relegado las demás personas, solamente estamos en ‘standby’ llegado su momento se van a integrar a estas personas” agregó. Y aseguró que el PRI seguirá avanzando ante los errores que está cometiendo el partido gobernante “es un gobierno insensible porque no puede ser que haya tantas necesidades, tantas carencias y trayendo tantos lujos, ahora el PRI tiene más de 20 años que no gobierna y el presidente se dedica a atacar al partido que es lo peor, lo que le dice a la gente, lo pone a su conveniencia, nada más que se acuerde de todos los proyectos que se han bajado a través del Gobierno del Estado del Gobierno Federal y si es tan popular y tan honesto ¿Qué ha hecho por Tanlajás?, ¿Cómo si hubo para poner un transformador en un rancho?, ¿Por qué no donó su sueldo y porque no lo puso para las comunidades pobres de Tanlajás? es un vicio que tienen tanto Raúl Rivera como él, yo pienso que el municipio de Tanlajás necesita un verdadero indígena que haga las cosas bien” comentó. Por ello dijo que ha faltado gestión y sensibilidad al gobierno actual “gestión, sensibilidad y que tenga vergüenza porque ya han sido dos veces y ¿qué han hecho?, cada vez más hundido Tanlajás y lleno de dinero, no lo digo yo, ya la gente de las comunidades se ha dado cuenta, dicen que lo que se ve no se pregunta, cuando la mayoría de la gente anda a pie o en transporte ejidal, y el presidente indígena anda en carros modelos recientes y lujosos” puntualizó. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Alcalde rinde Segundo Informe de Gobierno y entrega apoyos En Tokoymom piden docente a la SEGE A dos años El Socorro sigue esperando la obra de electrificación En Tanlajás comerciantes feriales se instalarán en calles principales del municipio Dos aspirantes para las próximas elecciones por MORENA