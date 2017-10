Aumento de ríos y arroyos mantiene al pendiente a las autoridades Las lluvias de ayer afectaron principalmente a carreteras como en Huiznopala, Zoquitipán, desgajamiento de carretera entre Zoquitipán y Papatlatla. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios Lluvias dejaron afectaciones en carreteras de este municipio, como se muestra en las imágenes. Foto: Exhortan a las personas a no salir de sus casas si no es necesario. Foto 03_ Entre más lluvia, los ríos y arroyos aumentan su intensidad y su fuerza. Yahualica, Hgo._ Las lluvias de estos últimos días, mantienen al pendiente a las autoridades de Protección Civil de este municipio quienes se encuentran haciendo constantes monitoreos de los ríos y arroyos, para comunicar a la población sobre cualquier situación de emergencia por la que tuvieran que evacuar en caso de inundación; ya que con anterioridad se han dado a conocer sobre los centros de refugio temporal para albergar a personas que los lleguen a necesitar. En un recorrido por este municipio se pudo constatar, que las lluvias de ayer afectaron principalmente a carreteras como en Huiznopala, Zoquitipán, desgajamiento de carretera entre Zoquitipán y Papatlatla, así como derrumbes en la carretera de Mesa Larga. En algunos tramos de estas carreteras se pudo ver a personal de la dirección de Seguridad Pública Municipal, donde estuvieron auxiliando a los automovilistas así también con machetes retirando los árboles y troncos caídos en la cinta asfáltica. Por lo que exhortan a las personas a no salir de sus casas si no es necesario, ya que entre más lluvia, los ríos y arroyos aumentan su intensidad y su fuerza; de la misma forma invitaron a los automovilistas a extremar precauciones necesarias a la hora de manejar, ya que el pavimento está muy mojado y en algunos tramos con mucho lodo o piedras. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Doctor tradicional lleva más de 25 años de servicio Detienen ebrios y escandalosos de Yahualica Programa Agua Limpia 2017 Pretenden construir Caseta de Vigilancia Reunión anual de sacerdotes, laicos comprometidos, religiosas y obispo