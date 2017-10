Doctor tradicional lleva más de 25 años de servicio Yahualica, Hgo._ En una entrevista que se realizó en su domicilio particular, el doctor tradicional, José Aguado Herrera, en su consultorio “Centro espiritual Alan”, comentó, que para él es un honor y a la vez está agradecido con Dios por darle y concederle ese don para ayudar a muchas personas de la región, y de la república mexicana quienes acuden para solicitar su servicio. HIDALGO | Yahualica 0 Comentarios 25 años de ayudar a las personas, afirma el doctor tradicional José Aguado Herrera del municipio de Yahualica. Cura enfermedades como dolores, inflamación de intestinos, de próstata, etc. Dijo que para él su mayor satisfacción es ver a las personas que vivan en paz y sobre todo gocen de una buena salud; Señaló que para dar sus servicios, tuvo que abrir su plantel, para poder atender a sus pacientes, en un mes de abril del año de 1992, pero mucho antes tuvo que realizar su servicio, en una comunidad del municipio de Huejutla. Recordó, “sufrí durante 45 años de una enfermedad de la cual no me pudieron encontrar cura, por lo que tuve que entregarme a Dios, para hacer curaciones y estar al servicio de la ciudadanía, es así como me pude quitar la enfermedad”. “Anteriormente cada año hacia mis fiestas, como señal de agradecimiento pero sólo fueron por siete años, actualmente ya no los realizo pero mi deseo de seguir ayudando a las personas es de todos los días”, indicó. Finalmente dijo, “los días martes estoy vestido de blanco ya que es como cumplimiento mi deber, gracias a Dios me siento muy bien y agradecido por estos 25 años de ayudar a las personas que así lo requieren”. ARTÍCULOS RELACIONADOS POR ETIQUETA Aumento de ríos y arroyos mantiene al pendiente a las autoridades Detienen ebrios y escandalosos de Yahualica Programa Agua Limpia 2017 Pretenden construir Caseta de Vigilancia Reunión anual de sacerdotes, laicos comprometidos, religiosas y obispo